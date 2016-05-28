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Ситуация

На Дону усилят меры по борьбе с экстремизмом

Одной из мер профилактики станет разъяснительная работа

09 марта, 17:2317 просмотров
Василий Голубев Фото: donland.ru

В Ростовской области усилят меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом говорили сегодня, 9 марта, на коорсовещении по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор Василий Голубев. 

При постановке задач донской глава использовал данные социологического исследования 2016 года, согласно которым около трети донских студентов-первокурсников не знают об ответственности за участие в экстремистской деятельности. На совещании обсуждались вопросы преступности среди молодежи и профилактики подростковых суицидов. 

Глава региона рекомендовал руководителям городов и районов области обратить внимание на существующую проблему и решать вопросы профилактикой, пока это возможно. «Сейчас есть возможность профилактикой, разговором, общением бороться с этим. Только это регулярное общение должно дойти до каждого ребенка, подростка», - сказал участникам видеоконференции Василий Голубев. 

Также донской глава поручил определить форму организации мониторинга социальных сетей по выявлению информации, которая провоцирует подростков к асоциальному и суицидальному поведению.

Мария Саймон
ТЕГИРостовская областьборьба с экстремизмомВасилий Голубев
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