Донских гандболисток Екатерину Ильину и Анну Вяхиреву пригласили в шоу «Вечерний Ургант». Выпуск с нашими спортсменками показали на Первом канале вчера вечером.

Напомним, обе девушки вошли в состав сборной России по гандболу и вернулись с Олимпиады в Рио с золотыми медалями. Екатерина забила два решающих пенальти, Анна стала самым ценным игроком.

– Ваши руки от «золота» лоснятся, в них медали, – поприветствовал гостей Иван Ургант и, потрогав медаль, шутливо добавил: – А почему «покоцанные» края, прямо сточенные? А, так и было? Вот поэтому и сняли президента Бразилии, что медали такие дают.

Далее ведущий вечернего шоу стал рассуждать о том, что гандбол – непростой вид спорта. А если учесть, что сборную России тренирует Король Треф (Евгений Трефилов), то игрокам команды становится еще сложнее. В доказательство своих слов Иван показал короткое видео, где гандболистки, опустив глаза, напряженно выслушивают претензии тренера.

– Он же орет! Скажите, насколько это помогает вам настроиться на игру? Разряжает обстановку? – спросил Ургант у приглашенных под хохот зала.

На что девушки ответили, что нисколько не обижаются на тренера, они его уже очень давно знают.

В этот момент в студии появился сам Евгений Трефилов, шутки ради рявкнув, что спортсменки «опять не так сидят». Иван подыграл:

– Вы, девчонки, тут первый раз, волнуетесь – вот мы и решили позвать тренера, чтобы расслабил вас, как он это умеет.

Сам Трефилов признался, что не ругается обычно, а просто иногда вспоминает родословные игроков, доходя до обезьян, по Дарвину.

Екатерина и Анна озвучили другую неоднозначную крылатую фразу Трефилова:

– Вы должны тренироваться так, чтобы вода была в галошах!

Позже девушки рассказали, как и на ком они вымещают злость, полученную на тренировках, и подарили ведущему программы гандбольный мяч с автографами. Напоследок Иван Ургант еще раз поздравил ростовчанок с победой, а Дмитрий Хрусталев вручил им цветы.

