ГИА будет проводится в три этапа. Фото: www.specialist.ru

До 1 марта выпускники девятых классов должны подать заявление на участие в Государственной итоговой аттестации (ГИА). Она проводится по четырем предметам: два обязательных – русский язык и математика – и два по выбору.

В 2017 году ГИА будет проводиться в три этапа: досрочный пройдет с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 24 июня и дополнительный – с 5 по 22 сентября.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников освобождаются от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады.

Для получения аттестата об основном общем образовании школьники должны успешно сдать ГИА-9 по всем четырем предметам.

По желанию учеников с ограниченными возможностями здоровья количество сдаваемых экзаменов для них может быть сокращено до двух обязательных.