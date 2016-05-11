В Ростовской области продолжаются съемки многосерийного фильма для Первого канала «Уголь».

Съемочная группа уже выполнила больше половины своих задач – процесс начался еще в конце мая и завершится буквально через месяц.

Для начала были отсняты сцены в квартире самого старого дома в Красном Сулине. По сценарию там в 90-е годы проживала шахтерская семья Журавлевых. После этого группа выезжала на другие локации: в спорткомплекс, где снимались соревнования по боксу; на шахту, где приходилось снимать на глубине 300 м страшную сцену взрыва и завала; и даже на кладбище, где «хоронили» одного из ключевых героев, директора шахты Макарова, которого играет актер Андрей Соколов.