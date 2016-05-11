В Ростовской области продолжаются съемки многосерийного фильма для Первого канала «Уголь».
Съемочная группа уже выполнила больше половины своих задач – процесс начался еще в конце мая и завершится буквально через месяц.
Для начала были отсняты сцены в квартире самого старого дома в Красном Сулине. По сценарию там в 90-е годы проживала шахтерская семья Журавлевых. После этого группа выезжала на другие локации: в спорткомплекс, где снимались соревнования по боксу; на шахту, где приходилось снимать на глубине 300 м страшную сцену взрыва и завала; и даже на кладбище, где «хоронили» одного из ключевых героев, директора шахты Макарова, которого играет актер Андрей Соколов.
Одновременно на площадке побывали актеры Андрей Соколов, Виктория Толстоганова, Владимир Зайцев, Сергей Беляев, Владимир Веревочкин, Илья Акинтьев. Кроме того, в одной из сцен была задействована участница шоу «Голос» Алиса Игнатьева.
Почти на целую неделю киношники и актеры обосновались в одном из периферийных городков области. Там один из местных жителей согласился абсолютно безвозмездно предоставить собственный дом и прилегающую территорию для съемок. Согласно режиссерской задумке, этот дом принадлежит тому самому Макарову, которого на деле уже успели проводить «в последний путь». По сценарию он человек зажиточный, поэтому в объявлении, размещенном в Сети, кинематографисты указали требования – бассейн, газон и проч. Этот особняк был отобран из множества других, не менее привлекательных.
Здесь уже прошли съемки семейного чаепития, встречи сына из армии, фуршета по случаю Дня шахтера, а сегодня ночью режиссер планирует снимать измену Полины Макаровой (Виктория Толстоганова) мужу (Андрей Соколов).
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