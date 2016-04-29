В Ростовской области усилят меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом говорили сегодня, 9 марта, на коорсовещении по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор Василий Голубев.

При постановке задач донской глава использовал данные социологического исследования 2016 года, согласно которым около трети донских студентов-первокурсников не знают об ответственности за участие в экстремистской деятельности. На совещании обсуждались вопросы преступности среди молодежи и профилактики подростковых суицидов.

Глава региона рекомендовал руководителям городов и районов области обратить внимание на существующую проблему и решать вопросы профилактикой, пока это возможно. «Сейчас есть возможность профилактикой, разговором, общением бороться с этим. Только это регулярное общение должно дойти до каждого ребенка, подростка», - сказал участникам видеоконференции Василий Голубев.

Также донской глава поручил определить форму организации мониторинга социальных сетей по выявлению информации, которая провоцирует подростков к асоциальному и суицидальному поведению.