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Авторы известных детективов приедут на премьеру «О.П.Г.»

Писатели Лариса Соболева и Данил Корецкий знают толк в криминальных драмах

26 апреля, 14:57855 просмотров
Кадр из фильма Фото: vk.com

В эту субботу, 30 апреля, в кинотеатре «Киномакс плаза» состоится премьерный показ криминальной драмы «О.П.Г.» ростовского режиссера Ильи Нагаева. 

Программа стартует у кинотеатра в 17.30, для начала «Академия Тэк-файт» (смешанные единоборства) проведет показательные бои, после чего будут разыграны пригласительные билеты и сувенирная продукция – футболки, кружки, брелоки и прочие приятные мелочи с фотографиями главных героев и тематической символикой.

Завершится «уличная» программа в 18.30 эротическими танцами, после чего всех, кто получил пригласительные билеты, проводят в зал. Здесь же перед началом фильма пройдет пресс-конференция, на которой будут присутствовать не только зрители и СМИ, но и звездные гости.

Весь список приглашенных пока не оглашается – продюсер проекта оставляет за собой право приберечь изюминку на день премьеры. Пока известно лишь, что мероприятие посетят именитые спортсмены, актеры, кинематографисты и известные писатели  Лариса Соболева и Данил Корецкий. Их пригласили на премьеру для того, чтобы услышать экспертную и объективную критику после картины. По книгам Данила Корецкого, кстати, сняты многие фильмы и сериалы, похожие по жанру, – трилогия «Антикиллер», «Рок-н-ролл под Кремлем», «Оперативный псевдоним» и др. 



Яна Любаева
ТЕГИГод киноДанил КорецкийИлья НагаевШоу-бизнес
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Комментарии (2)

ВСЕ
Максим Фащенко
26.04.2016
Круто!!! Ждём с нетерпением премьеры))
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Ирина Ш.
26.04.2016
Интересно, кто еще будет из звезд???? Нагнетают интригу)))))
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