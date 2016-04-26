Авторы известных детективов приедут на премьеру «О.П.Г.»

В эту субботу, 30 апреля, в кинотеатре «Киномакс плаза» состоится премьерный показ криминальной драмы «О.П.Г.» ростовского режиссера Ильи Нагаева.

Программа стартует у кинотеатра в 17.30, для начала «Академия Тэк-файт» (смешанные единоборства) проведет показательные бои, после чего будут разыграны пригласительные билеты и сувенирная продукция – футболки, кружки, брелоки и прочие приятные мелочи с фотографиями главных героев и тематической символикой.

Завершится «уличная» программа в 18.30 эротическими танцами, после чего всех, кто получил пригласительные билеты, проводят в зал. Здесь же перед началом фильма пройдет пресс-конференция, на которой будут присутствовать не только зрители и СМИ, но и звездные гости.

Весь список приглашенных пока не оглашается – продюсер проекта оставляет за собой право приберечь изюминку на день премьеры. Пока известно лишь, что мероприятие посетят именитые спортсмены, актеры, кинематографисты и известные писатели Лариса Соболева и Данил Корецкий. Их пригласили на премьеру для того, чтобы услышать экспертную и объективную критику после картины. По книгам Данила Корецкого, кстати, сняты многие фильмы и сериалы, похожие по жанру, – трилогия «Антикиллер», «Рок-н-ролл под Кремлем», «Оперативный псевдоним» и др.





