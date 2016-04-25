В Ростовской области сотрудникам ГИБДД запретили пользоваться ручными радарами для выявления нарушений ПДД. Такое решение было принято в связи с письмом главы МВД Владимира Колокольцева о необходимости борьбы с коррупцией в рядах сотрудников Госавтоинспекции. Запрет вступил в силу также в Самарской области и Краснодарском крае.

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в руководстве ГИБДД, под запрет попали радары «Сокол-Виза», «Беркут-Виза», «Визир», «Визир-2М», «Бинар», а также устройства, с которых можно стереть данные вручную.

Если инспектор будет использовать ручной радар, его ждет дисциплинарное взыскание, если это не помогло, то увольнение из органов.