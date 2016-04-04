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Ситуация

Семья погибшей в результате ЧС жительницы Таганрога получит 1 млн рублей

Средства выделены Правительством Ростовской области

13 апреля, 17:0739 просмотров
Взрыв газа прогремел в жилом доме Таганроге 9 апреля. Фото: пресс-служба администрации Таганрога

По решению донского правительства из резервного фонда бюджета региона выделен 1 млн рублей для оказания помощи семье погибшей жительницы Таганрога. Женщина погибла во время взрыва бытового газа, который произошел в одном из многоквартирных домов Таганрога 9 апреля.

Также в ближайшее время за счет средств регионального бюджета планируется выплатить единовременную материальную помощь женщине, получившей во время взрыва тяжкие телесные повреждения. Документы для оказания материальной помощи уже подготовлены.

Во время взрыва бытового газа в здании находились 68 человек, двое из которых погибло. Взрыв спровоцировали действия одного из погибших.

По информации пресс-службы губернатора Ростовской области, ситуация была взята под контроль донского правительства. На место происшествия выезжали первый заместитель губернатора Игорь Гуськов и заместитель губернатора Михаил Корнеев.

Мария Саймон
ТЕГИМихаил КорнеевИгорь Гуськов
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