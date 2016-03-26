25 ноября на сцене Малого театра в Москве покажут премьеру 152-го театрального сезона – спектакль «Цыган», который откроет XIV Международный театральный форум «Золотой Витязь».
В Ростовском академическом театре драмы им. Максима Горького постановку по роману донского писателя Анатолия Калинина посмотрела директор проектов Международного форума «Золотой Витязь» Наталия Полукарова. После просмотра спектакль был приглашен в Москву организационным комитетом форума.
Художественный руководитель Ростовского театра им. М. Горького Александр Пудин рассказал don24.ru, что показ «Цыгана» на столичных подмостках выводит празднование векового юбилея Анатолия Калинина на федеральный уровень.
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