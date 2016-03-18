Казалось бы, юг России. Однако и нас, ростовчан, погода этой зимой баловать не собирается. Синоптики прогнозируют сильные морозы и снегопады. К такому испытанию нужно подготовиться основательно, в том числе и в плане питания. Ведь, по словам диетолога Юлии Бастригиной, с наступлением холодов организм наращивает теплосберегающую жировую прослойку, и потому требует больше калорий, чем в теплое время года. Если вы хотите к весне остаться в форме, выбором правильных продуктов стоит озаботиться уже сейчас.
В зимнее время нужно заменить привычные огурцы, помидоры и сельдерей на другие овощи. Эти овощи работают в режиме «отрицательной калорийности», то есть стимулируют аппетит и «охлаждают» тело. Тем более что зимой они выращиваются в теплице, так что витаминов в них попросту нет. Лучше есть квашеную капусту, бруснику, морковь, яблоки, гранаты, мандарины, апельсины, помело, хурму, свеклу, картофель, тыкву.
Обязательно ежедневно нужно есть хотя бы 15 г отрубей – пшеничных, ржаных, льняных, овсяных. Крупы и каши из них также пойдут на пользу, в них можно добавлять нерафинированное растительное масло.
Юлия Бастригина, диетолог, эксперт Nutrilite
В холодное время года очень важно, чтобы организм мог сам себя согревать. Для этого ему необходимо не больше 200–300 дополнительных калорий ежедневно. При малоподвижном образе жизни это может привести к лишним 3–5 кг за зиму. Если же человек достаточно активен, то наберет около 1–2 кг. Этот полезный естественный процесс почти не повлияет на внешний вид, а вот на иммунитет – более чем. Главное – соблюсти оптимальный баланс питательных веществ, чтобы получить максимум пользы.
Внимание стоит обратить на рыбу. Селедка, скумбрия, кижуч, горбуша, семга должны быть в вашем рационе. То, что они жирные и калорийные, не должно пугать – это «правильная» рыба, она отложится в «правильных» местах. К тому же она восполнит дефицит витамина D.
Орехи тоже «распределятся» по телу равномерно, так что есть их можно и нужно. Тем более что витамин Е и жирные кислоты, которые в них содержатся, помогут коже пережить и ветер, и мороз, и сухой воздух в помещениях с отоплением.
Горячие супчики, пусть даже и жирные, не станут причиной лишнего веса. Они обладают эффектом постпищевого термогенеза. Работает это примерно так: после горячего супа вам станет по-настоящему жарко, и организм будет сжигать калории даже эффективнее.
Таким образом, правильное питание укрепит ваш иммунитет, поможет стабилизировать теплообмен в организме и убережет фигуру от лишних отложений.
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