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Плач Ярославны: что беспокоит оппонентов ФК «Ростов»

«Андерлехт» – соперник ростовчан в Лиге чемпионов

19 июля, 20:01118 просмотров
Фото: с сайта ФК "Андерлехт".

Спортивный обозреватель «Молота» представляет соперника ростовчан по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Бельгийский «Андерлехт» – один из старейших клубов в Европе. В последние годы специализируется на выращивании молодых талантов. И гордится своей биографией.

На что жалуется «Андерлехт»?

Оказывается, руководство «Андерлехта» недовольно результатами жеребьевки Лиги чемпионов. Жребий, который в третьем раунде выбрал в соперники бельгийскому клубу команду из Ростова, генеральный менеджер «Андерлехта» назвал «наихудшим из всех возможных».

Менеджера не устраивают ни сроки проведения матчей, ни погода в Ростове, ни расстояние, отделяющее бельгийскую столицу от донской. В общем, все плохо. Ну прямо плач Ярославны.

«Игра состоится слишком скоро для нас, а ехать далеко, и это отнимет много сил, – пожаловался руководитель «фиолетовых» (так называют «Андерлехт» в Бельгии, – прим. ред.). – Команда пока не готова».

То, что ваша команда не готова, это явно не наши проблемы. А что, руководству «Андерлехта» разве не сообщили даты матчей в третьей квалификации? Мы их знали еще в мае. Или бельгийцы туману напускают?

Интересно, а кого же они хотели к себе в соперники? «Фенербахче»? Вряд ли. «Добро пожаловать в ад», – такими плакатами встречают в Стамбуле команды из других стран. По сравнению с турецкими фанатами ростовские болельщики – просто агнцы божьи. Да и добираться в Турцию дальше.

Все-таки, наверное, бельгийцы были бы не против сыграть с «Аяксом». Ехать, образно говоря, никуда не надо. Протяни руку – и вот она, Голландия. Через дорогу.

Кто с кем

На всякий случай напоминаем итоги прошедшей в пятницу жеребьевки третьего раунда. Вот пары, которые поспорят за выход в четвертый отборочный круг:

«Аякс» (Амстердам) – ПАОК (Салоники), «Спарта» (Прага) – «Стяуа» (Бухарест), «Шахтер» (Донецк) – «Янг Бойз» (Берн), «Фенербахче» (Стамбул) – «Монако» и «Ростов» – «Андерлехт» (Брюссель).

Напомним, первый матч между «Ростовом» и «Андерлехтом» пройдет на «Олимпе-2» во вторник, 26 июля. Начало встречи – в 19.30. Ответная встреча в бельгийской столице – в среду, 3 августа. Обе игры в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Что ни имя, то звезда

Соперник нашей команде попался, что и говорить, именитый. «Андерлехт» создан более 100 лет назад. Теперь это самый титулованный клуб Бельгии. Чемпионом страны становился 33 раза, обладателем Кубка – девять раз. Дважды выигрывал Кубок обладателей кубков европейских стран, один раз – Кубок УЕФА, дважды – Суперкубок УЕФА. Правда, последнее из этих достижений относится к 1983 году. 

Если вы заговорите об «Андерлехте» с болельщиком со стажем, то вам обязательно расскажут, какие чудо-игроки выходили на поле в форме брюссельского клуба в те времена, когда «трава была зеленее, а мяч – круглее». 

В первую очередь назовут обладателя национального рекорда по числу забитых голов в составе сборной – нападающего Поля ван Химста, признанного лучшим футболистом страны за последние полвека. Упомянут также участника четырех мировых первенств Энцо Шифо и – обязательно – блистательного голландца Робби Ренсенбринка, прозванного «вторым Йоханом Круиффом». Назовут еще с десяток имен. За 100 лет их набралось вполне достаточно.

Соперники

В Лиге нашей команде и не мог попасться слабый соперник. Высоких коэффициентов в европейском рейтинге донской клуб еще не заработал. Так что «выбор» оппонентов был негуст. И все – как на подбор. Разве было бы лучше, если бы достался «Аякс»? Конечно же, не хотелось сойтись с «Фенербахче». Недаром европейские топ-клубы с большой неохотой отправляются на матчи в Стамбул. К тому же в составе турок есть игроки высокого класса, среди которых экс-супербомбардир сборной Голландии Робин ван Перси.

Дмитрий Кириченко, тренер ФК «Ростов»

Если честно, то очень не хотелось, чтобы нам попался «Фенербахче». Все-таки там очень сильные игроки, да и у России не самые лучшие отношения с Турцией. К тому же в памяти осталось их противостояние с «Локомотивом». Тогда у россиян почти не было шансов. «Андерлехт» – это команда-загадка, но у нас есть время, чтобы подготовиться. В любом случае будет сложно, ведь бельгийцы – клуб с мировым именем.

Последний раз «Андерлехт» становился чемпионом Бельгии в 2014 году. В следующие два сезона финишировал вторым, пропуская вперед «Гент» и «Брюгге». В прошлом сезоне бельгийцы в Лиге Европы дошли до 1/8 финала, где уступили «Шахтеру».

Звезды на вырост

Больших звезд европейского калибра в «Андерлехте» сейчас нет. Не случайно, что никто из нынешнего состава клуба не играл в сборной Бельгии на Евро–2016. Хотя надо отметить, что через школу брюссельцев прошли ведущие игроки нынешней национальной команды – ее капитан Венсан Компани, форвард Ромелу Лукаку. Видная фигура – выступавший в составе сборной на ЧМ–2014 полузащитник дортмундской «Боруссии» Аднан Янузай. 

В последние годы «Андерлехт» стал своеобразным фарм-клубом, услугами которого пользуются другие. Он воспитывает молодые таланты, которые обещают вырасти в топ-футболистов, и продает их. 

Сейчас в составе клуба на поле выходят как минимум двое из будущих звезд. Одна их них – плеймейкер Денниз Прат. По итогам сезона–2014 его признали лучшим игроком бельгийского чемпионата. 22-летний Прат – уже состоявшийся лидер «Андерлехта». Ныне бельгийские СМИ сватают его в «Сампдорию». Однако итальянцев останавливает высокая цена. 

Вторая звездочка – 19-летний вундеркинд Юри Тилеманс. В «Андерлехте» утверждают, что за ним выстроилась очередь из европейских грандов. Упоминают и 22-летнего голкипера Дави Рофа.

Ведущим игроком является и 28-летний полузащитник Стивен Дефур. Хотя, не в обиду ему будь сказано, его звездные годы уже позади.

Ротация

В это межсезонье в клубе произошли большие изменения. В команду пришел новый главный тренер – швейцарец Рене Вайлер, ранее работавший с несколькими клубами на родине, а также с «Нюрнбергом» во второй германской бундеслиге. 

Летом «Андерлехт» покинули семь игроков. Пришли три новичка из Франции. Все трое – игроки середины поля. Как утверждают бельгийцы, на этом приобретения не закончены. До матчей в Лиге обещают приобрести еще трех-четырех футболистов.

С думой о весне

«Андерлехт» называют командой на вырост. В ней собрано много молодых талантов. Но именно это служит основной причиной нестабильной игры. Некоторые эксперты замечают, что молодежь бельгийского вице-чемпиона может спасовать перед вышколенной и обученной обороной «Ростова». Посмотрим, сбудется ли предсказание. Хотелось бы, чтобы сбылось.

И последнее. Нашему клубу крайне важно пройти третий отборочный раунд. В этом случае даже если ростовчане потерпят неудачу в следующей, четвертой квалификации, команда продолжит выступление в еврокубках. По-любому успех в противостоянии с «Андерлехтом» позволит им выйти в весеннюю стадию и сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

Юрий Соколов
ТЕГИСпортФутболФК «Ростов»Лига чемпионов УЕФА
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