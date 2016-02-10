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Событие

В Ростове наградили лучших студентов

Победителей конкурса поздравил Виталий Кушнарев

28 декабря, 10:4420 просмотров
Виталий Кушнарев наградил лучших студентов. Фото: rostov-gorod.ru

Лучшие студенты донской столицы 27 декабря получили награды из рук главы администрации города Виталия Кушнарева. Победители конкурса «Лучшие студенты 2016 года» определялись среди учащихся вузов и ссузов города.

По словам Виталия Кушнарева, молодежь Ростова реализует себя не только в учебе: молодые люди активно занимаются спортом, наукой, творчеством, а также принимают участие в решении общественно значимых задач.

«Администрация города всегда будет поддерживать талантливых, целеустремленных и энергичных молодых ростовчан. Ведь ваши успехи – залог завтрашнего процветания нашего города, региона и страны. Хочу пожелать вам самого главного – никогда не оставайтесь равнодушными. Пусть и через 20 лет ваши глаза так же блестят», – сказал глава города.

Конкурс «Лучшие студенты года» проводится в донской столице с 2000 года. В этом году лучших студентов вузов выбирали в четырех номинациях, студентов ссузов – в трех. Конкурс практико-ориентированных научно-исследовательских работ проводился в пяти номинациях.

Также в 2016 году в Ростове прошел конкурс руководителей и лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер года».

Мария Саймон
ТЕГИ#хоРОшиеновостиРостов-на-Дону конкурсыОбразовательные учрежденияВиталий Кушнарев
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