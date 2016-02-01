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Ситуация

На прошлой неделе ростовчан интересовали лабутены и замужество Людмилы Путиной

«Яндекс» представил рейтинг интернет-тем недели в запросах ростовчан

02 февраля, 14:57189 просмотров
Фото: Каролина Стрельцова

Сервис «Яндекс» проанализировал поисковые запросы жителей Ростова-на-Дону в последнюю неделю января. Как сообщает пресс-служба компании, больше всего ростовчан интересовали лабутены, юбилей Веры Глаголевой и предполагаемое замужество Людмилы Путиной. 

Кроме того, пользователи Ростовской области активно интересовались следующими темами: Татьянин день, премьера мультфильма «Кунг-фу Панда 3», премьера нового сезона сериала «Секретные материалы», вирус Зика, фильм BBC «Тайные богатства Путина» и бой боксеров Ковалtва и Паскаля. Что касается местных событий, то из них жители Ростова-на-Дону и области чаще всего искали в сети информацию о судьбе Парамоновских складов.

Интерес ко всем этим событиям пользователи начали проявлять с 22 января. Напомним, темами 2015 года для ростовчан стали война в Сирии и выборы губернатора Ростовской области.

Каролина Стрельцова
ТЕГИЯндексПарамоновские складыВыборы
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