В 2017 году до 5000 жителей Ростовской области, временно оказавшихся в трудной ситуации, смогут получить работу на строительстве дорог и жилья, в жилищно-коммунальном и лесном хозяйствах, на заготовке и переработке сельхозпродукции, в общественном транспорте и связи.

В перечень оплачиваемых общественных работ также вошли подсобный труд на благоустройстве парков и территорий зон отдыха, работы при составлении различных баз данных и проведении переписей, для обеспечения отдыха школьников во время каникул и уход за больными, пожилыми и инвалидами.

Перечень работ, имеющих социальную значимость для Ростовской области, утвердил губернатор Василий Голубев.

Объемы и виды необходимых общественных работ должны определить в каждом муниципалитете региона до 1 апреля 2017 года.

Управлению государственной службы занятости населения Ростовской области поручено организовать взаимодействие муниципалитетов и работодателей.