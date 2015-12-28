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Ситуация

Василий Голубев выделит средства для завершения ремонта в ЦРБ Дубовского района

В 7 млн рублей обойдется ремонт пищеблока и прачечной

08 августа, 13:0032 просмотра
Губернатор пообщался с пациентами педиатрического отделения. Фото: donland.ru

По результатам рабочей поездки на юго-восток региона губернатор Ростовской области принял решение выделить 7 млн руб. на ремонт пищеблока и прачечной в ЦРБ Дубовского района. Ранее на ремонт больницы было направлено 34 млн руб. Еще более 23 млн руб. – на закупку современного медицинского оборудования. Сейчас в медицинском учреждении требуют ремонта только пищеблок и прачечная. 

Губернатор посетил больницу и в целом остался доволен работой медучреждения. Он поручил местным властям начать работы в ближайшее время и закончить ремонт в декабре текущего года. Василий Голубев отметил, что важно сделать медобслуживание доступным и качественным и в городе и на селе. 

Также по решению губернатора для детского сада «Теремок» в хуторе Вербовый Лог закупят уличное игровое оборудование, а в 2017 году будет отремонтирована дорога, соединяющая станицу Малая Лучка с райцентром и Волгодонском.

Мария Саймон
ТЕГИдетские садыДубовский районМедицинские учрежденияВасилий Голубевкапитальный ремонт
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