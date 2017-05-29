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Ситуация

В течение недели на Дону ликвидировали 26 очагов возгорания сухой растительности

По пожароопасным участкам проводятся рейды

04 апреля, 19:1444 просмотра
Ландшафтный пожар. Фото: www.izmaylowo.mos.ru

Донские спасатели ликвидировали 26 очагов возгорания сухой растительности в течение прошлой недели. Возгорания зарегистрированы на территории 13 муниципальных образований Ростовской области. В регионе усилена работа по защите населения и территории от ландшафтных пожаров. Об этом директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций РО Сергей Панов сообщил заместителю губернатора Вадиму Артемову.

Замглавы отметил, что губернатор Василий Голубев требует обеспечить на Дону полную готовность к чрезвычайным ситуациям. Для мониторинга пожароопасной обстановки, а также профилактики и тушения пожаров в регионе создана группировка сил и средств, насчитывающая более 6400 человек, в том числе 3900 добровольцев, и 1200 единиц специальной техники. По пожароопасным местам проводятся рейды.

В ближайшее время в области проведут пожарно-технические учения, в которых задействуют спасательные и противопожарные службы, а также аварийно-спасательные формирования и подразделения МЧС.

Мария Саймон
ТЕГИВасилий Голубевпожар МЧСВадим АртемовСергей Панов
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