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Событие

Гимнастка Антонина Иванова провела зарядку для ростовчан

Акция прошла в воскресенье на набережной

29 мая, 13:0627 просмотров
Антонина Иванова и ее воспитанницы проводят зарядку. Фото: www.rostov.er.ru

Общегородская зарядка для ростовчан разных возрастов с заслуженным тренером России, старшим тренером сборной Ростовской области по художественной гимнастике Антониной Ивановой прошла в воскресенье, 28 мая. Акция «Здоровое поколение» состоялась на ростовской набережной в рамках партийного проекта единороссов «Делаем добро вместе».

Поддержку в организации зарядки оказал член ростовского регионального политсовета партии «Единая Россия» Саркис Гогорян. Акция была направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Тренеру помогали ее воспитанницы – чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике.

Напомним, Антонина Иванова родилась 28 ноября 1989 года, тренировалась под руководством мамы Елены Ивановой, затем в Москве с ней работала заслуженный тренер России Вера Шаталина. Гимнастка успешно представляла Ростов на всероссийских соревнованиях в личном и групповом первенстве. Она является чемпионкой ФСО «Юность России» в личном первенстве, членом молодежной сборной России, победительницей Первой Спартакиады молодежи в групповых упражнениях. Сейчас Антонина Иванова – успешный молодой тренер, летом 2014 года ее воспитанница Ирина Анненкова стала чемпионкой Юношеских олимпийских игр.

Каролина Стрельцова
ТЕГИМассовые зарядки в Ростове-на-ДонуЕдиная Россия
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