Общегородская зарядка для ростовчан разных возрастов с заслуженным тренером России, старшим тренером сборной Ростовской области по художественной гимнастике Антониной Ивановой прошла в воскресенье, 28 мая. Акция «Здоровое поколение» состоялась на ростовской набережной в рамках партийного проекта единороссов «Делаем добро вместе».

Поддержку в организации зарядки оказал член ростовского регионального политсовета партии «Единая Россия» Саркис Гогорян. Акция была направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Тренеру помогали ее воспитанницы – чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике.



Напомним, Антонина Иванова родилась 28 ноября 1989 года, тренировалась под руководством мамы Елены Ивановой, затем в Москве с ней работала заслуженный тренер России Вера Шаталина. Гимнастка успешно представляла Ростов на всероссийских соревнованиях в личном и групповом первенстве. Она является чемпионкой ФСО «Юность России» в личном первенстве, членом молодежной сборной России, победительницей Первой Спартакиады молодежи в групповых упражнениях. Сейчас Антонина Иванова – успешный молодой тренер, летом 2014 года ее воспитанница Ирина Анненкова стала чемпионкой Юношеских олимпийских игр.

