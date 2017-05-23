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Событие

Азовские рэперы на инвалидных колясках выпустили свой первый клип

Съемка видео стала призом за победу во всероссийском конкурсе «Движимые мечтой»

21 ноября, 15:52184 просмотра
Рэп-группа JC-Team. Фото: vk.com/jcteam_official

Музыканты азовской рэп-группы JC-Team сняли свой первый клип. Видео к композиции «Кто ты?» за месяц набрало в YouTube около 5000 просмотров.

Два солиста коллектива, братья Николай и Андрей Меняйло, страдают мышечной дистрофией. Это неизлечимое генетическое заболевание усадило их в инвалидные коляски, но парни не стали унывать и нашли себя в музыке. Вскоре они встретились с Рамилем Прониным, который стал третьим участником группы. Для того чтобы собрать дома небольшую студию звукозаписи, ребята копили деньги два года. А потом музыканты приняли участие во всероссийском конкурсе «Движимые мечтой» и в качестве приза выиграли съемку своего первого клипа.

– Идея для нас была спонтанной. Нам предложили, мы согласились, – рассказал корреспонденту «Молота» Николай Меняйло. – Сейчас у нас в планах – записать альбом, снять к альбому клип и достойно его презентовать.

Справляться с болезнью, которая каждый день отвоевывает частицу тела, ему помогает вера.

Как уточнил Николай, в данный момент коллектив работает над очередной песней и готовится к выступлению.

Каролина Стрельцова
ТЕГИШоу-бизнесАзовИнвалиды
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