В 2017 году в Ростовской области откроют 163 пляжа и 58 подготовленных мест для купания, в числе которых – 26 пляжей для детей. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

По словам замглавы донского региона, в области разработан специальный план мероприятий по подготовке к купальному сезону. «Личный состав спасательных подразделений теоретически и практически готов к выполнению своих обязанностей, проверена готовность техники, укомплектованы необходимым оборудованием и снаряжением плавсредства, проведено их техническое освидетельствование», - рассказал Вадим Артемов.

Все меры будут направлены на выполнение распоряжения губернатора по предотвращению травматизма и гибели людей на воде. Донские спасатели будут регулярно совершать рейды по несанкционированным местами для купания, а также принимать меры в отношении граждан, нарушающих правила поведения на воде. В числе прочего, будут привлекаться к ответственности лица, распивающие на пляжах спиртные напитки.