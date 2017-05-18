Дискуссия политологов в телестудии «ДОН-МЕДИА» в рамках проекта «Выборы:ОТКРЫТО» была посвящена кадровому дефициту партий, который не восполняют в некоторых округах даже самовыдвиженцы. А эта группа кандидатов идет второй после «Единой России»: их 1600 человек.

Всего в 404 муниципальных образованиях должно быть избрано 4174 депутата (с учетом выборов в Ростове, Донецке и Каменске, так как городские округа тоже относятся к разряду муниципалитетов). Выборы депутатов муниципальных образований, включая довыборы в Ростове, Донецке и Каменске, пройдут в 1610 избирательных округах. На муниципальные выборы 2016 года выдвинулись 7344 претендента, из них зарегистрировано кандидатами 7009 человек. По некоторым округам, как, к примеру, в одном из избирательных участков Аксайского района, на 10 мандатов претендует 10 кандидатов. Здесь против фамилии кандидата в бюллетене появятся «за» и «против».

Почему так мала активность партий на этих выборах? Александр Джадов (Объединение избирателей Дона) считает, что отсутствие первичных партийных организаций «на местах» не дает возможности партиям вести избирательную кампанию в муниципалитетах, выдвигая тех своих кандидатов, которых знают в хуторах и станицах. О таком партстроительстве во всех партиях почему-то забывают.

Иван Орлов (региональный координатор общественного движения в защиту прав избирателей «Голос») напомнил, что спрос с депутата в муниципалитете – как с хуторского атамана. Его поддержал Георгий Петров (руководитель регионального отделения общественного комитета «За честные выборы»), заявив, что люди отвыкли выбирать именно лидеров. Необходимо время, чтобы избиратели поняли: местная власть – самая главная.

Низкая активность партий, низкая активность избирателей – что может прервать такой вялотекущий процесс? По мнению Александра Джадова, кандидаты родятся из проблем. Это произойдет тогда, когда люди поймут, что политика – это инструмент решения всех проблем, в том числе и бытовых. Иван Орлов при этом уверен, что все дело в воспитании активного гражданина, причем с помощью разных институтов – и школы, и семьи.

Дмитрий Абросимов (общественный комитет «Лига избирателей – Ростов») напомнил про «донскую политическую школу», которая была поддержана президентским грантом и которую окончили 240 человек. Из них 15 человек стали депутатами разного уровня. А одного выпускника можно сегодня встретить в списке одной из партий на нынешних думских выборах.

– Будем стараться так работать и дальше, – заявил политолог.

Бронислав Берковский (Союз журналистов России) вспомнил опыт Европы, где у каждого кандидата обязательно есть молодой помощник, который работает с молодежью его округа. Это отличная политшкола, его начинает узнавать электорат, а значит, у него возможно появление политического будущего.

«Федеральный гость» дискуссии, член президиума общественного комитета «За честные выборы» Михаил Полянский считает, что хорошей школой для будущих молодых политиков является участие в выборной кампании в качестве наблюдателей. Такое вовлечение их в политику позволит в будущем снять проблему дефицита желающих стать депутатами.

