Спортивный обозреватель Юрий Соколов собрал интересные факты о сегодняшнем сопернике «желто-синих».

1. История возникновения «Атлетико»

Полное название – «Атлетико де Мадрид». Клуб был основан в апреле 1903 года группой баскских студентов. В первые годы существования команда участвовала только в товарищеских матчах, но в 1907 году получила прописку в испанской федерации футбола и начала регулярно играть с другими клубами.

Фото: atleticodemadrid.com

2. Форма «Атлетико»: почему «матрасники»?

С 1903 по 1911 год игроки «Атлетико» носили бело-голубые футболки с черными и белыми полосами. В 1911-м клуб сменил форму на красно-белую полосатую и получил прозвище «матрасники». Легенда гласит, что в пору финансовых затруднений клуб просил изготовителей шить игровую форму из тканей, идущих на постельное белье. С 2009 года производителем формы является компания Nike.



3. Домашний стадион

Первые в своей истории матчи «Атлетико» играл на поле за стенами парка Буэн Ретиро в Мадриде. В 1913-м благодаря инициативе президента клуба Хулиана Руэте открылся стадион «О'Доннел», названный в честь испанского генерала Леопольдо О'Доннел и Хорис. В 1923 году домашней ареной стал стадион «Метрополитано» на 25 тыс. мест. В 1966-м завершилось строительство арены «Мансанарес», которая стала новым домом «матрасников». В 1971-м этот стадион обрел имя Висенте Кальдерона в честь президента клуба. Арена вмещает около 55 тыс. зрителей и уже более полувека является домашним стадионом клуба.

Фото: atleticodemadrid.com

4. Титулы

«Атлетико» – 10-кратный чемпион Испании, 10-кратный обладатель Кубка страны, двукратный победитель Кубка УЕФА / Лиги Европы (сезоны 2009/2010 и 2011/2012). В сезоне 1961/1962 выиграл Кубок обладателей кубков.Три раза клуб играл в финале Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов – в сезоне 1973/1974, а также в двух последних розыгрышах. Первый трофей «Атлетико» завоевал в 1921 году, победив в региональном чемпионате Мадрида. Сейчас этот турнир не проводится.

5. «Атлетико» в Лиге чемпионов

В финал Лиги чемпионов «Атлетико» выходил трижды, но каждый раз оставался в шаге от кубка, уступив в 1974 году мюнхенской «Баварии», а в 2014-м и 2016-м – «Реалу». Если два года назад в кубковом дерби королевский клуб не оставил «матрасникам» шансов в основном времени – 4:1, то 28 мая этого года на стадионе «Джузеппе Меацца» 90 минут закончились со счетом 1:1. На гол Серхио Рамоса «Атлетико» ответил мячом Феррейро Карраско. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Реала», забившие все пять 11-метровых. У «Атлетико» промахнулся Хуанфран.

6. Партнерство с Азербайджаном

В октябре 2012 года в ходе визита представителей мадридского клуба в Азербайджан было подписано соглашение о сотрудничестве между ФК «Баку» и «Атлетико». Контракт мадридцев с министерством туризма Азербайджана составляет $16 млн. На футболках «Атлетико» размещена надпись Azerbaijan Land of Fire («Азербайджан – Страна огней»).

7. Главный тренер

Диего Симеоне стал главным тренером «Атлетико» в декабре 2011 года. В первый же сезон сумел выиграть Лигу Европы. В 2014 году «матрасники» в 10-й раз в истории клуба победили в чемпионате Испании.

Фото: Сергей Казмин

8. Селекционная политика

«Атлетико» сохранил в составе Фернандо Торреса, с которым планировал завершить сотрудничество в течение летнего трансферного окна, однако нападающий вернул форму. В сезоне 2015/2016 в 41 матче Торрес 12 раз поразил ворота соперника.

Минувшим летом «Атлетико» заполучил из «Севильи» Кевина Гамейро, и теперь в первой линии играют два основных форварда сборной Франции.

9. Сильнейшие в Испании

В нынешнем чемпионате Испании после восьми туров «Атлетико» вместе с мадридским «Реалом» возглавляет турнирную таблицу. Оба клуба набрали по 18 очков, «Барселона» и «Вильярреал» отстают на два очка.