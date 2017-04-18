Елена Татаркина/ Фото: Скрин

Летом прошлого года жизнь 25-летней ростовчанки Лены Татаркиной развернулась на 180 градусов. Врачи поставили ей диагноз «лимфома». Она три месяца утаивала свою болезнь от друзей и знакомых за разными небылицами. Но лечение затягивалось, продолжать скрывать не было смысла. Чтобы не объяснять всем одно и то же, она выложила в Сети пост-признание. Так началась ее история болезни в «Инстаграме».

«Я не хотела, чтобы меня жалели» Болезнь Лены выдали первые симптомы: непрекращающийся кашель и температура. Не придавая этому особого значения, она все же поехала в больницу. Рентген показал массивное новообразование в области груди, потом были операция, биопсия и точный диагноз «лимфома третьей стадии». «Я долго стояла в ступоре. Помню, очень хотелось уехать домой. В такие моменты понимаешь, что все мелочи, которые тебе раньше казались трагедией, решаемы. Но что делать с этим, я тогда не знала. Врачи меня успокаивали: говорили, что все это лечится. Если честно, я и сейчас мало знаю о болезни, потому что первым условием моих докторов было ничего не читать в Интернете, не получать информацию из других источников, слушать только их. И за все время лечения я не нарушила этого правила. Читала только ту книгу, которую мне дали в больнице. Она была написана в духе «рак победим», – вспоминает Лена.



Основное лечение проходило в Москве. Девушке пришлось почти полгода провести в больнице вдалеке от родных и друзей, забыть о любимом деле – графическом дизайне. Ее исчезновение породило много слухов и вопросов. А она так и не решалась рассказать правду.



«Узнав о болезни, я не хотела никому ничего говорить. Даже в те моменты, когда мне требовалось переливание крови. Врачи предлагали привлечь знакомых. Но я отказывалась. На вопросы друзей отвечала, что я уехала работать в Москву. Потом я и вовсе перестала со всеми общаться. Я не хотела, чтобы меня жалели, хоронили, обсуждали. Но город у нас небольшой, все друг друга знают, долго скрывать не получалось. Когда я узнала, что лечение продлится не полгода, а намного дольше, я решилась рассказать всем, кто меня знает, о своей новой жизни», – продолжает Лена.

«Лечиться надо, а не страдать ерундой» До болезни в «Инстаграме» Лены было около 1000 подписчиков, сейчас – 60,7 тыс. По ее словам, она и не думала, что люди могут быть такими участливыми и сопереживающими. С каждым днем количество фолловеров стремительно росло. Писали в основном позитивные комментарии, но были и осуждающие: «Лечиться надо, а не ерундой заниматься». Но для нее это была не ерунда. Соцсети, новые знакомые – все это спасало ее от грустных мыслей на больничной койке. В один из дней она написала в своем статусе «Расскажу, как я вылечусь от лимфомы. Искренне ваша, женщина-крошка». Таким образом, она дала себе и другим слово, что обязательно победит болезнь.



«Сначала мне казалось, что получу много негатива, так как болезнь самому сложно принять, а чужим людям и подавно. Но потом я испытала кучу положительных эмоций, получила слова поддержки. Я чувствовала, что мое настроение меняется в лучшую сторону. Я бы посоветовала никому не закрываться. Странные люди были, конечно, но их единицы», – отмечает Лена.

Рак – болезнь, которая проверят на прочность не только пациента, но и его родных, друзей. Лене повезло, за время лечения от нее никто не отвернулся, наоборот, она получила поддержку от тех, с кем давно не общалась. Но были и те, кто все же «брал паузу».



«Не стоит обижаться на тех, кто никак себя не проявил. Потому что многие от незнания теряются. И у меня были те, кто брали паузу в общении, но через пару недель снова появлялись со словами «Прости, я пытался успокоиться, прийти в себя». Всех шокирует фраза «У меня рак». А ты должен с этим жить и верить, что это не страшно, не больно, что есть шанс вылечиться и не умереть», – говорит Лена.

Женщина-крошка Пройдя шесть процедур химиотерапии и один лучевой блок, пережив нехарактерное для лимфомы осложнение – поражение кишечника, Лена стала другой как внешне, так и внутренне. Но потеря волос и веса – от вынужденной диеты она похудела до 39 кг – ничуть не лишила ее прежнего шарма. На всех фотографиях она жизнерадостная, кокетливая, с шикарным макияжем. В отличие от многих онкобольных она находила в себе силы оставаться красивой и привлекательной даже в больничной палате:



«Из-за нестандартной ситуации всю терапию у меня были сложности с животом: я не могла ничего есть, сидела на рисе и курице. Но я себя успокаивала, что все хорошо. Люди ошибочно думают, что если ты нездоров, то обязательно должен все время лежать и думать о своей болезни. Врачи говорят, что это главная ошибка».



Соседка по палате как-то спросила ее: «Ты хоть на минуту забыла, что больна?» Она не забыла, но старалась отвлекаться. Когда появился «Инстаграм», стала реже погружаться в негативные мысли. Она искала плюсы во всем. К примеру, узнав, что придется постричься наголо, она сначала расплакалась, но потом прислушалась к словам врачей:

«Когда я первый раз была у врача, она сказала, что лечение долгое, тяжелое и, скорее всего, выпадут волосы, постригись под каре. После того вида химии, который делали мне, у больных лимфомой всегда так происходит. И это хорошо. Хуже, если не выпадут, это будет означать, что химия не подействовала. У меня все обошлось, я привыкла к своей новой прическе. Когда врачи видели, что я делаю макияж или крашу ногти, они радовались. И всячески это поддерживали».

Лучший подарок Недавно Лена вернулась в Ростов, ее болезнь отступила. В канун своего дня рождения – 16 марта – она опубликовала позитивный пост «Я в ремиссии. Завтра мой день рождения, и это лучший подарок, который я могла получить! Спасибо вам всем! Я сделала то, что всем вам обещала». Лене еще предстоит пройти реабилитацию. Из-за слабого иммунитета ближайшие три месяца она будет находиться дома. А в дальнейшем ей надо будет беречь себя: не нервничать, не загорать, не переохлаждаться, отказаться от горячих ванн и т. п. «На далекое будущее я пока не хочу загадывать. Единственное желание – вернуться к обычной жизни, любимой профессии. Начать появляться в общественных местах, встречаться с друзьями. Очень хочется съесть чего-нибудь жареного», – смеется Лена. Чему теперь будет посвящен ее «Инстаграм», она пока не знает. Скорее всего, как и у других, – событиям из жизни. «У меня была мысль все закончить, когда прекратится лечение. Но все-таки это часть моей жизни. За время болезни я пришла к тем азам, которых раньше не понимала: нет ничего важнее, чем здоровье и семья. Займусь этим».