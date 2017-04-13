Более 3000 метров канализационного коллектора заменят в Миллерово

На улучшение водоснабжения в Ростовской области губернатор Василий Голубев выделил более 40 млн рублей из резервного фонда бюджета региона.

В городе Миллерово планируют заменить два аварийных участка канализационного коллектора общей протяженностью около 3,2 тысячи метров. На закупку необходимых материалов направят свыше 18 млн рублей. Работы планируют выполнить за счет городского «Водоканала» и местного бюджета.

12 млн рублей направят в Усть-Донецкий район на обновление насосной станции на водозаборе – в улучшении водоснабжения нуждаются хутора Апаринский и Ещеулов.

Почти 10,5 млн рублей предусмотрено на разработку документации по реконструкции внутрипоселковых водопроводов хуторов Грачев и Лиховидовский Боковского района. Проектные работы планируют завершить в текущем году. Проведение работ по реконструкции водопроводов запланировано на 2018 год.