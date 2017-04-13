1 млн рублей получит семья погибшей в результате ЧС жительницы Таганрога

По решению донского правительства из резервного фонда бюджета региона выделен 1 млн рублей для оказания помощи семье погибшей жительницы Таганрога. Женщина погибла во время взрыва бытового газа, который произошел в одном из многоквартирных домов Таганрога 9 апреля.

Также в ближайшее время за счет средств регионального бюджета планируется выплатить единовременную материальную помощь женщине, получившей во время взрыва тяжкие телесные повреждения. Документы для оказания материальной помощи уже подготовлены.

Во время взрыва бытового газа в здании находились 68 человек, 2 из которых погибло. Взрыв спровоцировали действия одного из погибших.

По информации пресс-службы губернатора Ростовской области, ситуация была взята под контроль донского правительства. На место происшествия выезжали первый заместитель губернатора Игорь Гуськов и заместитель губернатора Михаил Корнеев.