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Событие

Ростовская область вошла в группу «среднесильных инноваторов»

Донской край улучшил позиции в рейтинге инновационных регионов

25 января, 09:5110 просмотров
Ростовская область улучшила свои показатели в инновационном рейтинге. Фото: pixabay.com

Согласно рейтингу, составленному Ассоциацией инновационных регионов России, Ростовская область улучшила свои позиции и получила 19-е место. Донской регион поднялся на семь позиций по сравнению с результатами исследования прошлого года: из группы «средних инноваторов» регион переместился в группу «среднесильных инноваторов».

При проведении исследования эксперты оценивали регионы по нескольким показателям: социально-экономические условия инновационной деятельности, научные исследования и разработки, а также инновационная деятельность.

В этом году также учитывались показатели, объединенные в блок «Инновационная активность региона»: сведения о наличии инновационной инфраструктуры в регионе, победах в конкурсах, проводимых федеральными органами власти, объем привлеченных в инновационную сферу инвестиций, поддержка инновационных проектов федеральными институтами развития и другие. По показателям нового блока донской регион показывает наиболее высокие показатели.

Первые места в рейтинге инновационных регионов занимают Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Мария Саймон
ТЕГИ#хоРОшиеновостиРостовская областьРейтинги и исследования
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