Продажа билетов на матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Ростов» – «Андерлехт» стартовала 21 июля.

Первый этап продажи билетов начался сегодня в 9.00. Сейчас билеты могут купить владельцы прошлогодних абонементов. Клуб не гарантирует выкуп своего места, но предоставляет места на ту трибуну, на которую был приобретен абонемент. Изменения связаны с необходимостью соблюдения регламента Лиги чемпионов, согласно которому ряд центральных мест на Восточной и Западной трибунах займут представители УЕФА.

Владельцы абонементов могут приобрести билеты на первом этаже клуба в кабинете № 10 при предъявлении прошлогоднего абонемента.

Второй этап – онлайн-продажа билетов общей квоты – начнется утром 22 июля.

Don24.ru напоминает, что матч «Ростов» – «Андерлехт» состоится 26 июля на стадионе «Олимп-2» в 21.30.