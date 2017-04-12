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Событие

Началась продажа билетов на матч «Ростов» – «Андерлехт»

Билеты будут продаваться в два этапа

21 июля, 15:1853 просмотра
Стадион "Олимп-2" Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Продажа билетов на матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Ростов» – «Андерлехт» стартовала 21 июля. 

Первый этап продажи билетов начался сегодня в 9.00. Сейчас билеты могут купить владельцы прошлогодних абонементов. Клуб не гарантирует выкуп своего места, но предоставляет места на ту трибуну, на которую был приобретен абонемент. Изменения связаны с необходимостью соблюдения регламента Лиги чемпионов, согласно которому ряд центральных мест на Восточной и Западной трибунах займут представители УЕФА. 

Владельцы абонементов могут приобрести билеты на первом этаже клуба в кабинете № 10 при предъявлении прошлогоднего абонемента. 

Второй этап – онлайн-продажа билетов общей квоты – начнется утром 22 июля. 

Don24.ru напоминает, что матч «Ростов» – «Андерлехт» состоится 26 июля на стадионе «Олимп-2» в 21.30.

Мария Саймон
ТЕГИФутболстадион «Олимп–2»Лига чемпионов УЕФАФК «Ростов»
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