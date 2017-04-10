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Ситуация

В Аксайском районе отремонтируют школу

При Михайловской средней школе организуют группы для дошколят

10 апреля, 10:432 просмотра
В Аксайском районе отремонтируют здание школы Фото: shtukaturkapro.ru

В поселке Реконструктор Аксайского района проведут капитальный ремонт школы №7. На разработку проектно-сметной документации губернатор Василий Голубев выделил почти 5 млн рублей из резервного фонда бюджета региона. С просьбой о помощи в проведении ремонта к донскому главе обратились родители учащихся. Здание школы было построено в 60-х годах, капитальный ремонт строения не проводился ни разу. 

Почти 7 млн рублей из резервного фонда регионального бюджета по решению главы области будет выделено на оборудование групп для дошкольников при Михайловской средней школе Тацинского района. Здание, в котором прежде находился детский сад, признано опасным. Для размещения детей дошкольного возраста в школе переоборудуют помещения, сделают ремонт, закупят инвентарь. Во дворе учебного заведения установят детскую площадку. 

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, дошколята пойдут в новые группы до конца текущего года.

Мария Саймон
ТЕГИТацинский районАксайский райондетские садыВасилий ГолубевШколыремонт школ#хоРОшиеновости
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