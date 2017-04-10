В Аксайском районе отремонтируют школу

В поселке Реконструктор Аксайского района проведут капитальный ремонт школы №7. На разработку проектно-сметной документации губернатор Василий Голубев выделил почти 5 млн рублей из резервного фонда бюджета региона. С просьбой о помощи в проведении ремонта к донскому главе обратились родители учащихся. Здание школы было построено в 60-х годах, капитальный ремонт строения не проводился ни разу.

Почти 7 млн рублей из резервного фонда регионального бюджета по решению главы области будет выделено на оборудование групп для дошкольников при Михайловской средней школе Тацинского района. Здание, в котором прежде находился детский сад, признано опасным. Для размещения детей дошкольного возраста в школе переоборудуют помещения, сделают ремонт, закупят инвентарь. Во дворе учебного заведения установят детскую площадку.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, дошколята пойдут в новые группы до конца текущего года.