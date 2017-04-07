18,5 млн рублей выделят на водоснабжение Октябрьского района

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил 18,5 млн рублей из резервного фонда бюджета региона для обеспечения бесперебойного водоснабжения поселка Нижнедонского Октябрьского района. На выделенные средства будет закуплено насосное оборудование.

Для улучшения водоснабжения почти 900 жителей Нижнедонского, систему поселкового водопровода планируют переподключить к новой водопроводной сети, которую построили в 2016 году. Завершить монтаж агрегатов планируют до конца 2017 года. Кроме того, три новых насосных агрегата установят на третьем подъеме Шахтинско-Донского водовода.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, с жалобой на частые порывы водопровода обратилась жительница поселка во время личного приема граждан советником Президента Российский Федерации Антоном Кобяковым. В настоящее время из-за аварийного состояния водопроводной сети в день происходит до 12 порывов.