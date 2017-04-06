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Ситуация

2 млн рублей выделено для Чертковской ЦРБ

ЦРБ Сальского района получит 2,2 млн рублей

06 апреля, 19:223 просмотра
Новый аппарат УЗИ приобретут для Чертковской ЦРБ Фото: 1uzi.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил 2 млн рублей из резервного фонда бюджета региона для центральной больницы Чертковского района. Средства направят на приобретения аппарата ультразвукового исследования. Оборудование, используемое в течение 10 лет, пришло в негодность и нуждается в замене. Проходить обследование на новом оборудовании, которое установят в больнице, смогут все пациенты муниципального образования. 

ЦРБ Чертковкого района рассчитана на 206 коек. Медицинское учреждение было открыто в 70-х годах. В 2015 году в учреждении сделали ремонт и благоустроили территорию. Помимо ЦРБ, в районе работают 5 амбулаторий, 24 фельдшерско-акушерских пункта и поликлиника. 

Еще 2,2 млн рублей направят ЦРБ Сальского района на установку и ремонт ограждения. Василий Голубев выделил средства по просьбе главы администрации района Владимира Березовского. Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, строительные работы планируют завершить к осени 2017 года.

Мария Саймон
ТЕГИСальский районЧертковский районМедицинские учрежденияВасилий Голубев
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