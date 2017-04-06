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Ситуация

В Ростове ранен мужчина: в центре города произошел взрыв

В школе № 5 отменены занятия

06 апреля, 11:5613 просмотров
В центре Ростова произошел взрыв. Фото: www.don24.ru

Сегодня, 6 апреля, в центре города Ростова-на-Дону произошел взрыв.

Пострадал 46-летний мужчина – он поднял и включил найденный на улице Социалистической, возле дома № 208, электрический фонарик. Устройство взорвалось в руках у пострадавшего. Мужчине оторвало кисть правой руки, пальцы на левой и ранило в живот. Скорая помощь отвезла его в БСМП-2.

Как сообщает don24.ru, в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Территория школы оцеплена, занятия отменены.

По улице Социалистической и переулку Нахичеванскому перекрыто движение.

Камеры, установленные на здании школы, запечатлели человека, оставившего на улице пакет, – взрывное устройство подбросил мужчина в капюшоне.

Ситуацию контролируют губернатор Ростовской области Василий Голубев и правительство Ростовской области. 

Мария Саймон
ТЕМА Взрыв в центре Ростова возле школы №5
ТЕГИУлица СоциалистическаяШкола №5Ростов-на-Дону Школы
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