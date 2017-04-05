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Ситуация

В Ростовской области стартовала программа «Сельский фельдшер»

Она должна привлечь на село средний медицинский персонал

18 июля, 11:5848 просмотров
В Ростовской области с 2016 года работает программа "Сельский фельдшер" Фото: pixabay.com

В текущем году в Ростовской области стартовала программа «Сельский фельдшер», с помощью которой планируется решить вопрос укомплектования сельских больниц средним медицинским персоналом. Участвующие в программе медработники, приезжая работать на село, будут получать на руки 300 тыс. руб. Также с 2016 года 500 тыс. руб. получают врачи, приехавшие работать в горняцкие города и поселки. 

По информации don24.ru, начальник управления кадровой и организационной работы минздрава Ростовской области Игорь Шикуля рассказал, что за время реализации программы «Земский доктор» удалось существенно снизить дефицит кадров врачей в регионе. 

Напомним, по программе приезжающий на село доктор (максимальный возраст участника программы – 50 лет) может получить 1 млн руб. или госпомощь в приобретении жилья.

Мария Саймон
ТЕГИРостовская областьФедеральная программа "Земский доктор"сельский фельдшер
7212024

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