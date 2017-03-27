Очный этап четвертого Всероссийского конкурса по фотожурналистике, журналистике, рекламе и PR для учеников 9–11-х классов общеобразовательных школ России прошел в субботу, 25 марта, в Ростовском государственном университете путей сообщения. Перо юнкоров коснулось самых разных тем (от бездомных животных до географических загадок), а их фотографии не оставили равнодушными ни одного члена профессионального жюри. Выбор перед ними стоял непростой.

«Сегодня – увлечение, завтра – призвание». Именно так позиционирует свое отношение к фотожурналистике ростовчанка Элина Середина. Нестандартный подход к заданию, а также знание таких тонкостей фотодела, как режим освещения и фокусное расстояние, помогли ей победить в номинации «Лучшая фоторабота». Дипломы первой, второй и третьей степени также были вручены за лучший журналистский материал, лучшее школьное периодическое издание», лучший рекламный и PR-проект и лучший видеофильм/видеоролик.

– Конкурс набирает обороты, и каждый год я слышу один и тот же вопрос: какое отношения железная дорога имеет к журналистике, – улыбнулась, обращаясь ко всем присутствующим, доктор филологических наук, профессор, завкафедрой «Массовые коммуникации и прикладная лингвистика» РГУПСа Виктория Смеюха, возглавившая жюри. – А отношение самое прямое. Без масс-медиа сегодня не обходится ни одна профессиональная сфера, наши студенты это знают. Речь идет о корпоративных, в частности, железнодорожных медиа, где нужны и журналисты, и фотографы, и пиарщики.

Заместитель председателя Ростовского областного отделения Союза журналистов России, член жюри Оксана Аксенова в свою очередь подчеркнула, что конкурс способствует выявлению и поддержке будущих журналистов, фотографов, сотрудников PR-служб и дает им возможность проявить себя в качестве перспективных студентов и специалистов перед вузом и вероятными будущими работодателями.

В текущем году жюри получило 540 заявок из различных уголков России: Тольятти, Самары, Челябинска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Пензы, Тобольска, Шадринска и других городов, а также республик Татарстан, Саха, Крым, Адыгея. В финал вышли около 150 участников. Победители получат дополнительные баллы при поступлении в РГУПС на гуманитарный факультет.