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Событие

День древонасаждения пройдет на Дону 15 октября

С 2012 по 2016 годы в области высадили 1 млн 870 тысяч деревьев и кустарников

10 октября, 16:1119 просмотров
На Дону высадят молодые деревья. Фото: pixabay.com

Осенний День древонасаждения, который запланирован на 15 октября, в этом году пройдет в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!». В нем примут участие около 80 тыс. дончан, в том числе более 300 работников лесного хозяйства. Донские лесоводы планируют высадить лесные культуры на площади более 60 га.

За период с 2012 по 2016 годы на Дону во время Дней древонасаждения высадили более 1,87 млн деревьев и кустарников. Деревья высаживали свыше 480 тыс. человек, среди которых работники министерств и ведомств региона, муниципальных образований, общественных организаций, участники экологических движений, молодежь и инициативные граждане.

Мария Саймон
ТЕГИПраздники в Ростовской областиРостовская областьДень древонасаждения
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