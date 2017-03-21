Осенний День древонасаждения, который запланирован на 15 октября, в этом году пройдет в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!». В нем примут участие около 80 тыс. дончан, в том числе более 300 работников лесного хозяйства. Донские лесоводы планируют высадить лесные культуры на площади более 60 га.

За период с 2012 по 2016 годы на Дону во время Дней древонасаждения высадили более 1,87 млн деревьев и кустарников. Деревья высаживали свыше 480 тыс. человек, среди которых работники министерств и ведомств региона, муниципальных образований, общественных организаций, участники экологических движений, молодежь и инициативные граждане.