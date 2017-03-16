В России проходит Год Греции. Казалось бы, где Греция, а где – Ростовская область? Эллада с ее огромным культурным наследством кажется далеким континентом. Но это наследство составляет настолько неотъемлемую часть мировой культуры, что и в донской столице встречается на каждом шагу.

Корреспондент «Молота» отправилась в гости к ростовским Гермесам.

Любимчик богов

Строго говоря, Гермес – древнейшее, доолимпийское божество, которому поклонялись скотоводы еще в Малой Азии. Это потом уже появился миф о веселом и коварном, весьма проворном олимпийце – сыне Зевса и горной нимфы Майи.



Кстати

Сейчас почему-то олимпийцами зовут участников олимпийских игр, но они – олимпионики, а олимпийцы – это боги, живущие на горе Олимп.

Шустрым этот олимпиец был с момента рождения. Едва появившись на свет, из панциря черепахи, бараньих кишок и тростника он соорудил кифару и стал распевать собственным песни, подобно современным бардам.

Но это было не последнее событие первого дня его жизни. Малец угнал у своего сводного брата Аполлона стадо священных быков, заставив их пятиться. Мог ли при таких обстоятельствах солнцеликий красавец найти так передвигающуюся собственность?

Но и это не все подвиги шалуна. Проникнув обратно в свой дом через замочную скважину, перед сном он поделился с матерью планами ограбить дельфийский храм – того же Аполлона.

Маленького разбойника все-таки привлекли к суду богов. Тогда он, завернувшись в пеленку, аки в тогу, произнес такую речь: «Мне ли, млеко сосущему, помышлять о подлом разбое? Да и разве возможно красть священных быков у солнцеподобного бога?». Благодаря таким словам он моментально завоевал симпатии Аполлона, и они обменялись подарками.



Получив кифару, Аполлон превратился в кифареда, то есть играющего на кифаре, а Гермес стал обладателем волшебного жезла – кадуцея (посоха с крыльями, обвитого двумя змеями), получив и дар прорицания.

Этот шалун стал посредником между богами и людьми, между миром живых и мертвых, покровителем путешественников. Бог торговли, он также покровительствовал юристам, ораторам, ну и ворам с аферистами всех мастей.

А причем тут, спросите, Ростов?

Глядит на нас со всех сторон

Про Ростов-папу уже промолчим: в данном случае этот языческий бог в качестве покровителя как нельзя кстати. Но возьмем архитектуру, которая с начала своего существования не расставалась с такой частью украшения фасадов зданий, как маскароны – орнаменты в виде маски с человеческим лицом, головой зверя или фантастического существа. Считается, что их назначение – отгонять зло в том месте, куда могли проникнуть злые силы. Таким местом прежде всего был вход в здание. Над ним и помещали маскароны, которые, наверное, с полным правом уже можно называть и оберегами.

Но изображения Гермеса во времена эклектики и модерна уже не несли такого назначения, а само изображение кадуцея или головы шустрого бога (а порой и вместе) в Ростове конца ХIХ – начала ХХ века стало говорить о том, что здание выстроила и проживает в нем «торговая фамилия». Большая Садовая – не просто главная, но и главная торговая улица – полна таких обозначений на фасадах своих домов.



