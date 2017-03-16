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Ситуация

Кто из жителей донской столицы знает, что такое кадуцей?

Бог торговли и его жезл смотрят на ростовчан со стен многих старых зданий

04 августа, 21:05338 просмотров
В центре – кадуцей, посох Гермеса. Фото: Вера Волошинова

В России проходит Год Греции. Казалось бы, где Греция, а где – Ростовская область? Эллада с ее огромным культурным наследством кажется далеким континентом. Но это наследство составляет настолько неотъемлемую часть мировой культуры, что и в донской столице встречается на каждом шагу.

Корреспондент «Молота» отправилась в гости к ростовским Гермесам.

Любимчик богов

Строго говоря, Гермес – древнейшее, доолимпийское божество, которому поклонялись скотоводы еще в Малой Азии. Это потом уже появился миф о веселом и коварном, весьма проворном олимпийце – сыне Зевса и горной нимфы Майи.

Кстати

Сейчас почему-то олимпийцами зовут участников олимпийских игр, но они – олимпионики, а олимпийцы – это боги, живущие на горе Олимп.

Шустрым этот олимпиец был с момента рождения. Едва появившись на свет, из панциря черепахи, бараньих кишок и тростника он соорудил кифару и стал распевать собственным песни, подобно современным бардам.

Но это было не последнее событие первого дня его жизни. Малец угнал у своего сводного брата Аполлона стадо священных быков, заставив их пятиться. Мог ли при таких обстоятельствах солнцеликий красавец найти так передвигающуюся собственность?

Но и это не все подвиги шалуна. Проникнув обратно в свой дом через замочную скважину, перед сном он поделился с матерью планами ограбить дельфийский храм – того же Аполлона.

Маленького разбойника все-таки привлекли к суду богов. Тогда он, завернувшись в пеленку, аки в тогу, произнес такую речь: «Мне ли, млеко сосущему, помышлять о подлом разбое? Да и разве возможно красть священных быков у солнцеподобного бога?». Благодаря таким словам он моментально завоевал симпатии Аполлона, и они обменялись подарками.

Получив кифару, Аполлон превратился в кифареда, то есть играющего на кифаре, а Гермес стал обладателем волшебного жезла – кадуцея (посоха с крыльями, обвитого двумя змеями), получив и дар прорицания.

Этот шалун стал посредником между богами и людьми, между миром живых и мертвых, покровителем путешественников. Бог торговли, он также покровительствовал юристам, ораторам, ну и ворам с аферистами всех мастей.

А причем тут, спросите, Ростов?

Глядит на нас со всех сторон

Про Ростов-папу уже промолчим: в данном случае этот языческий бог в качестве покровителя как нельзя кстати. Но возьмем архитектуру, которая с начала своего существования не расставалась с такой частью украшения фасадов зданий, как маскароны – орнаменты в виде маски с человеческим лицом, головой зверя или фантастического существа. Считается, что их назначение – отгонять зло в том месте, куда могли проникнуть злые силы. Таким местом прежде всего был вход в здание. Над ним и помещали маскароны, которые, наверное, с полным правом уже можно называть и оберегами.

Но изображения Гермеса во времена эклектики и модерна уже не несли такого назначения, а само изображение кадуцея или головы шустрого бога (а порой и вместе) в Ростове конца ХIХ – начала ХХ века стало говорить о том, что здание выстроила и проживает в нем «торговая фамилия». Большая Садовая – не просто главная, но и главная торговая улица – полна таких обозначений на фасадах своих домов.

Каков он собой

Обычно изображается Гермес в дорожной шляпе (шлеме) с крылышками. Так что если кто-то думает, что со стен бывшего Волжско-Камского банка, а нынче Дворца творчества детей и молодежи, на него смотрят атланты, то он ошибается. Несмотря на серьезность лиц этих маскаронов, это все-таки маски Гермеса, в чем убеждают крылышки на шлемах. Пусть они смотрятся декоративно, но тем не менее это они, те самые крылышки.

Гораздо более выразительны крылья, да и шлем на маскароне Гермеса на фасаде торгового дома купца Яблокова (он же один из первых ростовских кинотеатров, он же – бывший кинотеатр «Комсомолец», поменявший со времени потери своей кинематографической сущности многих хозяев).

Кстати, кадуцей на том же фасаде – можно сказать, классический кадуцей. Если вспомнить греческую мифологию, от Гермеса кадуцей перешел к Асклепию, побывав символом медицины. Есть у него и такое назначение: символ неприкосновенности парламентариев и глашатаев, посылаемых во вражеский лагерь для переговоров. Стал он – да так и остался – символом неприкосновенности странствующих купцов, да и символом торговли вообще.

Кстати, на том же фасаде дома Яблокова есть и горельеф торгового толка. Причем заметьте: в греческую галеру нечто тяжелое грузит варвар, что очевидно по штанам, которых греки не знали.

Однако в многонациональном Ростове и Гермес Гермесу рознь. Полюбуйтесь на маскарон Гермеса на одном из домов в начале 17-й Линии. Кто забыл, тот сразу вспомнит, что находится в армянском городе – бывшей Нахичевани-на-Дону. Изваян этот Гермес – а шлем с крылышками точно указывает на него – с таким хитрым восточным прищуром, что сразу поймешь: без национального акцента в создании этого изображения не обошлось.

И уж совсем как-то по-женски выглядит Гермес (Гермес ли уже?) на фасаде дома на улице Советской, где до недавнего времени размещался филиал Санкт-Петербургского университета культуры. Слишком уж изящны черты лица, да и шлем выглядит этакой изящной шапочкой с крылышками-ушками. Словом, декадентство, как выругались бы в недавние времена.

Мы живем в бурную эпоху, которая, как представляется, не скоро закончится. Потому-то нам очень кстати этот посланец из древней Эллады. Его сложный образ (известен Гермес еще как бог сновидений, разведки и шпионажа, а также красноречия и мышления, а стало быть, и школ) – воплощение передачи, обмена и перехода из одного состояния в другое как нельзя более соответствует нынешним переменам в обществе.

А гермесовы крылышки – где их только сегодня не встретишь, даже у железнодорожников колесо на эмблеме с крыльями.

Вера Волошинова
ТЕГИпамятные табличкиРостов-на-Дону Перекрестный Год Греции и России
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