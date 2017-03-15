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Вопрос-Ответ

Пять фактов о хранении мандаринов

Донским потребителям нужно постоянно присматривать за цитрусовыми

14 декабря, 15:1435 просмотров
Эксперты рекомендуют покупать мандарины с веточкой. Фото: gtjoflot/pixabay.com

На портале zppdon.ru опубликовали рекомендации донским потребителям о том, как правильно хранить мандарины, без которых уже сложно представить предновогоднюю пору и сам праздник.

1. Внимание – веточке

Эксперты рекомендуют покупать цитрусовые с веточкой. Она не только придает мандаринам привлекательный внешний вид, но и позволяет дольше сохраниться.

2. Пакет или сетка?

На рынках и в магазинах мандарины перед взвешиванием всегда складываются в полиэтиленовые пакеты. Эксперты уверяют, такой метод фасовки традиционного новогоднего фрукта применять нужно только при покупке. Для хранения в холодильнике советуют использовать сетку. Причина в том, что в пакете цитрусовые оказываются лишены необходимого воздуха.

3. Идеальная температура

По данным экспертов, мандарины очень быстро портятся при комнатной температуре. Идеальным местом хранения считается утепленный или непродуваемый балкон, а тарой – деревянный ящик без крышки и с промежутками между рейками. Для правильного хранения цитрусовым необходима достаточная влажность. Также важно не допускать засыхания их кожуры.

4. Под присмотром

Один испорченный мандарин способен стремительно испортить весь запас цитрусовых. Поэтому эксперты советуют постоянно осматривать фрукты и при выявлении подпорченных сразу же их убирать.

5. Образцовый вид

Хранить нельзя не только мандарины с первыми признаками засыхания или гниения, но и с любыми повреждениями поверхности. Такие фрукты рекомендуется съесть в первую очередь.

Елена Бондаренко
ТЕГИНовый год
16171613

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