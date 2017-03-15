На портале zppdon.ru опубликовали рекомендации донским потребителям о том, как правильно хранить мандарины, без которых уже сложно представить предновогоднюю пору и сам праздник.

1. Внимание – веточке

Эксперты рекомендуют покупать цитрусовые с веточкой. Она не только придает мандаринам привлекательный внешний вид, но и позволяет дольше сохраниться.

2. Пакет или сетка?

На рынках и в магазинах мандарины перед взвешиванием всегда складываются в полиэтиленовые пакеты. Эксперты уверяют, такой метод фасовки традиционного новогоднего фрукта применять нужно только при покупке. Для хранения в холодильнике советуют использовать сетку. Причина в том, что в пакете цитрусовые оказываются лишены необходимого воздуха.