Субботний поединок между лидерами чемпионата проходил при заполненных трибунах.

Поединок лидеров

На первых минутах матча команды присматривались друг к другу, но игра шла преимущественно на половине поля «Ростова» - ЦСКА рвался к воротам Сослана Джанаева. К 11-й минуте «желто-синие» разогнались.

Богатым оказался матч на фолы и желтые карточки. На 14-й минуте был сбит Ахмед Муса (ЦСКА), штрафной пробивал Сергей Игнашевич. Он почти отправил мяч в девятку, но Сослан Джанаев спас ворота под рев фанатских трибун. Игра продолжалась у ворот хозяев до середины первого тайма.

Первый момент создал на 20-й минуте Сердар Азмун, когда после удачного паса Канги он вышел на Акинфеева. В это же время Ахмед Муса оказывается на газоне, желтую карточку за этот эпизод получает Сесар Навас («Ростов»), а Муса с медиками покидает поле, но через пару минут возвращается в строй.

Тем временем, игра перемещается в центр поля. Активно рвется к воротам гостей Сердар Азмун, в результате чего пострадал Алан Дзагоев. Арбитр показывает «горчичник» Азмуну. И снова игра концентрируется у ворот «Ростова», который осторожничает и пока не демонстрирует атаки. Она - впереди.

Дмитрий Полоз забил гол «в раздевалку» на 45-й минуте, и это первый тревожный звонок для армейцев.

Счет по игре

Второй тайм начался уже у ворот ЦСКА. Серию атак провел Дмитрий Полоз. Казалось, и Баштуша («Ростов») не остановить, но это отчасти удалось Василию Березуцкому. Впрочем, Баштуш почти сразу вернулся на поле. К середине второго тайма «Ростов», несмотря на резкие атаки Азмуна и Полоза в дуэте с Терентьевым, начал вязнуть в обороне ЦСКА под звуки петард и вспышки фаеров на гостевой трибуне.

«Ростов» сменил тактику и пошел в атаку рассыпанной цепью. Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий начинает замены: уводит с поля Романа Широкова и выпускает Аарона Оланаре, вместо Зорана Тошича - Александра Головина.

Когда оставалось продержаться чуть меньше 20 минут, главный тренер "Ростова" Курбан Бердыев выпустил Павла Могилевца вместо Канги, а Азмуна сменил Ерохин.

На 77-й минуте второй опасный момент у ворот гостей - Полоз едва не забивает вблизи штрафной. У армейцев уходит время, и они рвутся к воротам «Ростова». Сослан Джанаев раз за разом спасал счет, вынимая мяч в, казалось бы, безвыходных ситуациях.

Конец второго тайма получился очень напряженным и активным - перестрелки у ворот хозяев, потом - у ворот гостей. Под занавес матча оставалась интрига - армейцы не собирались сдаваться. Судья добавил 4 минуты. Этого хватило Мусе Думбия - на 94-й минуте он поставил жирную точку в матче, обыграв Игоря Акинфеева.

Так «Ростов» взял реванш после поражения в первом круге чемпионата.