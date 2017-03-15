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Событие

«Ростов» обыграл ЦСКА со счетом 2:0

И вышел на первое место в Премьер-лиге

13 марта, 01:25163 просмотра
"Ростов" обыграл ЦСКА Фото: Борис Низов

Субботний поединок между лидерами чемпионата проходил при заполненных трибунах. 

Поединок лидеров

На первых минутах матча команды присматривались друг к другу, но игра шла преимущественно на половине поля «Ростова» - ЦСКА рвался к воротам Сослана Джанаева. К 11-й минуте  «желто-синие» разогнались. 

Богатым оказался матч на фолы и желтые карточки. На 14-й минуте был сбит Ахмед Муса (ЦСКА), штрафной пробивал Сергей Игнашевич. Он почти отправил мяч в девятку, но Сослан Джанаев спас ворота под рев фанатских трибун. Игра продолжалась у ворот хозяев до середины первого тайма.

Первый момент создал на 20-й минуте Сердар Азмун, когда после удачного паса Канги он вышел на Акинфеева. В это же время Ахмед Муса оказывается на газоне, желтую карточку за этот эпизод получает Сесар Навас («Ростов»), а Муса с медиками покидает поле, но через пару минут возвращается в строй. 

Тем временем, игра перемещается в центр поля. Активно рвется к воротам гостей Сердар Азмун, в результате чего пострадал Алан Дзагоев. Арбитр показывает «горчичник» Азмуну. И снова игра концентрируется у ворот «Ростова», который осторожничает и пока не демонстрирует атаки. Она - впереди.

Дмитрий Полоз забил гол «в раздевалку» на 45-й минуте, и это первый тревожный звонок для армейцев.

Счет по игре

Второй тайм начался уже у ворот ЦСКА. Серию атак провел Дмитрий Полоз. Казалось, и Баштуша («Ростов») не остановить, но это отчасти удалось Василию Березуцкому. Впрочем, Баштуш почти сразу вернулся на поле. К середине второго тайма «Ростов», несмотря на резкие атаки Азмуна и Полоза в дуэте с Терентьевым, начал вязнуть в обороне ЦСКА под звуки петард и вспышки фаеров на гостевой трибуне.

«Ростов» сменил тактику и пошел в атаку рассыпанной цепью. Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий начинает замены: уводит с поля Романа Широкова и выпускает Аарона Оланаре, вместо Зорана Тошича - Александра Головина.

Когда оставалось продержаться чуть меньше 20 минут, главный тренер "Ростова" Курбан Бердыев выпустил Павла Могилевца вместо Канги, а Азмуна сменил Ерохин.

На 77-й минуте второй опасный момент у ворот гостей - Полоз едва не забивает вблизи штрафной. У армейцев уходит время, и они рвутся к воротам «Ростова». Сослан Джанаев раз за разом спасал счет, вынимая мяч в, казалось бы, безвыходных ситуациях. 

Конец второго тайма получился очень напряженным и активным - перестрелки у ворот хозяев, потом - у ворот гостей. Под занавес матча оставалась интрига - армейцы не собирались сдаваться. Судья добавил 4 минуты. Этого хватило Мусе Думбия - на 94-й минуте он поставил жирную точку в матче, обыграв Игоря Акинфеева. 

Так «Ростов» взял реванш после поражения в первом круге чемпионата.

Внимание не на очки,а на результат

На пресс-конференции, состоявшейся после матча, Леонид Слуцкий заявил, что у игроков «Ростова» есть шансы на попадание в сборную России - пусть не в ближайшие матчи, но в последующие точно. Корреспонденту «Молота» он сообщил, что сравнивать этот матч с игрой в первом круге невозможно, т.к. прошло слишком много времени. «Разные матчи, разный статус. Игра тоже получилась совсем другой», - добавил наставник сборной России.

Несмотря на то, что у соперников одинаковое количество очков, «Ростов» вышел на первое место по сумме забитых и пропущенных мячей.

Курбан Бердыев после матча подчеркнул, что команда играет не на очки, а от матча к матчу. Главный тренер «Ростова» также добавил, что тактика забросов на Ахмеда Мусу была ожидаемой, и игроки были готовы к этому. На вопрос «Молота» о том, кого из футболистов ЦСКА опекали на поле особенно активно, Курбан Бердыев ответил, что не было задачи концентрироваться на ком-то конкретно, т.к. «вся группа атаки заслуживала пристального внимания».

Виктория Морозова
ТЕМА чемпионат России по футболу
ТЕГИКурбан БердыевЛеонид СлуцкийФК «Ростов»ЦСКА
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