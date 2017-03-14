На Дону для избирателей до 35 лет включительно проводят два конкурса, которые организует комитет по молодежной политике. Оба конкурса направлены на повышение социальной активности донской молодежи. Победителей определят случайным образом при помощи генератора чисел.

До 20.00 18 сентября открыта эстафета #ВыборЗаМолодыми: участники должны разместить свое фото в социальных сетях с тегом #ВыборЗаМолодыми.

Второй конкурс продлится в течение дня голосования, 18 сентября: он стартует в 08.00 и завершится в 20.00. Участники должны сделать фото под избирательным участком, номер которого будет четко виден на фотографии, и разместить его в социальных сетях с тегом #МолодежьДонаГолосует.

Победители конкурсов будут определены 18 сентября в прямом эфире телеканала «ДОН 24».