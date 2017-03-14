Фото: личный архив А.Шолохова

Впервые для фестиваля «Шолоховская весна» будет создан проекционный экран на водной глади реки Дон. Александр Шолохов, директор музея-заповедника М. Шолохова, первый раз баллотируется в Госдуму. «Молот» узнал, как станичный музей может привлечь туристов, а также что интересует его директора в законотворчестве. Большая политика Александр Шолохов – не только директор музея-заповедника М. Шолохова, а также член Совета по культуре при Президенте, Общественной палаты России и президиума Совета музеев РФ. В этом году он собирается баллотироваться в Госдуму. – При такой занятости, если вы станете еще и депутатом Госдумы, кто же будет заниматься музеем в станице Вешенской (депутаты Госдумы не могут занимать руководящие посты. – Прим. ред.)? – Дело в том, что музей – это большой организм. Сегодня там работают более 350 человек. Это семья, сработавшийся коллектив, который может в какой-то степени работать автономно. Есть руководящее звено, которое состоит из специалистов в своей области. Каждый из них знает направление, которое ведет, очень хорошо. Я надеюсь, что мне удастся успевать с творческим и научным руководством. Тем более музей расположен здесь, в том округе, в котором я выдвигаюсь. И в некоторой степени это тоже часть той депутатской деятельности, которую мне доведется вести в случае избрания. – У вас есть опыт работы в Законодательном Собрании Ростовской области (Александр Шолохов был депутатом III созыва. – Прим. ред.). Какими результатами своей депутатской деятельности гордитесь? – Я очень люблю практическую деятельность, когда результат работы можно потрогать, буквально. Вот такими вещами я действительно горжусь. И тот музей, который я возглавляю, и деятельность, которую до настоящего момента я считаю основной, – вот это предмет моей гордости. Но хочу подчеркнуть, что гордиться и говорить «Я создал музей» может человек с излишним самомнением – это всегда работа коллектива. В общем, пока я был депутатом, в станице Казанской построили мост, в Кашарский район пришел газ, на севере области были отремонтированы больницы и школы. Это тоже результат коллективной работы. То же самое – в законотворчестве. Не бывает так, что человек сам написал проект закона, сам его внес, сам продвинул и так далее. Я работал в комитете по культуре. Те нормативные акты, которые мы разрабатывали на уровне области, и есть главный результат моей работы.

На 40% возрос поток туристов в музей-заповедник Михаила Шолохова за последний год.

– Какие из них вам кажутся наиболее важными? – Прежде всего, областной закон «О культуре». Это, как и большинство субъектных законодательных актов, исполнение тех норм, которые приняты на федеральном уровне. Еще один закон, который близок любому жителю Дона, – закон о казачестве. Это была уникальная работа, таких законов в других субъектах нет. И главный документ, который принимает любой законодательный орган, – это закон о бюджете. Он волнует избирателя гораздо больше, чем другие юридические изыски. – Расскажите, какие вопросы рассматриваете в Совете по культуре при Президенте? – Естественно, Совет, в том числе, занимается и законодательными вопросами, но прежде всего это разработка именно стратегических направлений в области культуры. Документ «Основы государственной культурной политики» – это квинтэссенция той деятельности, которую ведет Совет. Я считаю, нам удалось выработать и провести очень хороший документ. Рекомендую почитать его, чтобы просто порадоваться хорошему русскому языку. Когда мы его принимали, у нас иногда возникало недопонимание с юридическим управлением, потому что, естественно, юристы хотят выверить любой документ. Мы же старались сделать его понятным, внятным для любого человека. По-моему, нам это удалось. В итоге документ говорит о том, что культура является основой для любого общества и народа. Недаром известно высказывание одного из неоднозначных исторических деятелей, который говорил: «Отберите у народа памятники, и он уже во втором поколении перестанет существовать». Это очень хороший тезис, который я всегда использую как пример того, чего нельзя допустить.

12 небольших частных гостиниц появились в станице Вешенской для размещения туристов за последние пару лет. И все-таки организаторы праздника советуют бронировать места в них заранее.

Большой туризм – Музей-заповедник и фестиваль и есть в некотором роде памятники. Однако, в отличие от бронзовых, они постоянно двигаются, развиваются. Расскажите, чем сегодня привлекаете туристов? – Фестиваль «Шолоховская весна» проходит каждый год и уж точно способствует туристической привлекательности Ростовской области. Примером тому – сотни тысяч человек, которые приезжают в станицу Вешенскую. Кроме «Шолоховской весны» у нас есть еще три подобных события. И это не считая Рождества и других сезонных праздников, которые также можно встретить в Вешенской или по соседству. – Расскажите подробнее, зачем туристу ехать в станицу? – В начале мая проходят «Вешенские шермиции», то есть конные игры казаков. Это зрелище можно увидеть только на Дону. В честь дня рождения Михаила Шолохова проходит в мае и фестиваль «Шолоховская весна», известный на всю страну. В этом году мы проведем его в 32-й раз. В сентябре – «Кружилинские толоки», посвященные обычаю казаков помогать друг другу всем миром. Если хотите попробовать себя хоть в джигитовке, хоть в пашне, то приезжайте в сентябре. В октябре мы устраиваем «Каргинскую ярмарку на Покрова». Это традиционная покровская ярмарка в буквальном смысле слова, а вместе с тем – театрализованное действо, которое дает возможность почувствовать атмосферу того времени.



Такие страны, как Испания, например, получают миллиарды в бюджет за счет туристов. И я бы не сказал, что испанская культура настолько превосходит русскую и прочие культуры нашей многонациональной родины и что мы не имеем возможности пользоваться этим ресурсом.

– Как же вам удается воссоздавать эту атмосферу сейчас? – Во-первых, за счет обращения к сюжетам Михаила Шолохова. А во-вторых, мы воссоздаем быт в деталях. Хлеб, который мы собираем в Кружилинском, едет на мельницу в Каргинскую. Пашут у нас быки. Кстати, когда мы искали быков, объездили всю Россию и выяснили, что их как класс просто перевели – за ненадобностью. А воспитать рабочую пару быков – целое дело. Но мы справились, нашли. И поскольку хозяйство растет, в прошлом году мы сделали аукцион и продавали рабочую пару на Каргинской ярмарке. И какой был торг! Мы сами не ожидали. Победителями стали покупатели из Чебоксар, которые специально приехали, узнав о ярмарке на сайте музея. Теперь наши быки уехали в этнографическую деревню в Чувашии. Так что ярмарка – самая настоящая. Это и есть событийный туризм – как раз то, что дает привлекательность региону.

3000 руб. в среднем тратит турист в Вешенской за один день фестиваля, учитывая стоимость проезда, проживания, питания, сувениров и оплату сопутствующих развлечений.

– Чем в этом году будете удивлять на «Шолоховской весне»?

– Прежде всего, каждый год сюрпризом становится фейерверк. Но главное нововведение – экран на воде. Дело в том, что количество зрителей ограничено физическими возможностями амфитеатра, которым является берег Дона. Возле сцены можно разместить порядка десятка тысяч человек, но надо каким-то образом дать возможность увидеть действо большему скоплению людей. Каждый год мы увеличиваем количество ретрансляционных экранов, которые расставляем вдоль всей набережной, и уже думаем и в самой станице их ставить. А в этом году будет создан водяной экран на середине Дона. Ширина его составит около 30 метров, высота – порядка 15 метров. Есть специальное оборудование, которое делает пелену воды непрозрачной для особенно мощного проектора. Это даст возможность показывать на водяной глади все, что нужно.

50 тыс. человек одновременно находились в станице во время вечернего действа фестиваля «Шолоховская весна» в 2015 году. 140 тыс. человек посетили музей в станице Вешенской в 2015 году.