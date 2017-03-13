Средоточием спортивных торжеств в честь Дня физкультурника стали парки культуры и отдыха донской столицы. В минувшую субботу здесь прошли основные мероприятия, посвященные празднику здоровья.

Парк им. М. Горького

Спортивная программа в парке им. М. Горького началась в 10.00. На центральной аллее состязались участники турниров по двум дисциплинам, входящим в соревнования по современному пятиборью, – бегу и стрельбе из лазерного пистолета.

На ринге, установленном на большой эстраде, в течение всего дня проходили соревнования по боксу, кикбоксингу, тайскому боксу и боям без правил. Нашла своих поклонников и спартакиада фитнес-клубов.

Парк Революции

В парке Революции спортивные площадки расположились по всей территории. В утреннюю программу были включены зарядка с гандболистками ГК «Ростов-Дон», соревнования по настольному теннису и дартсу. Весь день работала самая большая в городе площадка для воркаутеров.

Во время праздника желающие смогли продемонстрировать свою физическую подготовку – зачетный лист физкультурника получили около 500 человек.

Кульминацией стало вечернее гала-шоу «Спорту – наши имена», в которое вошли показательные выступления спортивных федераций города, а также церемония награждения ростовчан, внесших большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Начальник городского управления по физической культуре и спорту Денис Браславский отметил, что впервые всероссийский праздник в Ростове проводился в новом формате.

«Нынешний День физкультурника проходит не на спортивных площадках, а в парке, – сказал он. – Ведь это праздник не только профессиональных спортсменов, но и всех, кто ведет активный образ жизни, занимается спортом для себя. Он объединил сегодня тысячи ростовчан и гостей города, каждому участнику подарил радостные эмоции и оставил хорошие воспоминания».

Почетными гостями праздника стали чемпионы и призеры Олимпийских игр Александр Костоглод, Николай Спинев, Николай Корольков, Лариса Коробейникова, Заур Курамагомедов.

Награждение

Денис Браславский вручил знаки отличия «За вклад в развитие спорта города Ростова-на-Дону» победителям Кубка России по кудо Артему Мерзлякову и Владимиру Мирошникову, а также отличнику физической культуры и спорта Российской Федерации Галине Пукшта.

Благодарность главы администрации города была объявлена Николаю Лазареву – тренеру-преподавателю ДЮСШ «Гребной канал «Дон».

Благодарственными письмами главы администрации города были поощрены Игорь Иванов – тренер-преподаватель ДЮСШ № 1, Никита Ливада – серебряный призер ЧМ по бильярдному спорту, мастер спорта международного класса, Наталья Никитина – спортсмен-инструктор ГК «Ростов-Дон», серебряный призер молодежного первенства мира, Владислав Осьминин – тренер-преподаватель ДЮСШ № 3, серебряный призер ЧМ по бильярдному спорту, заслуженный мастер спорта.

За подготовку спортсменов высокого класса и успешное выступление в соревнованиях, развитие физкультуры и спорта в Ростове-на-Дону ряд тренеров, спортсменов и ветеранов спорта был награжден благодарственными письмами городского управления по физической культуре и спорту.

