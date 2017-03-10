don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
ВходРостов-на-Дону
Хотите, чтобы здесь видели вашу рекламу?
Рассказать новостьЗадать вопрос
ГлавноеВсе подрядНовостиРубрикиМультимедиаКарточкиОпросыТесты
Читайте свежий номер
Ситуация

Ученые ЮНЦ РАН разработали систему для прогнозирования опасных морских явлений

Отдача от точности прогнозов позволит вернуть инвестиции в научные разработки

18 апреля, 16:24112 просмотров
Здание ЮНЦ РАН в Ростове-на-Дону Фото: Вера Волошинова

Как сообщили «Молоту» в Южном научном центре, в 2014 году ЮНЦ выиграл грант Минобрнауки по Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Средства были выделены на разработку компьютерной системы оперативного прогнозирования опасных природных явлений в бассейне Азовского моря. Проект уже завершен, сам программный комплекс назвали EX-MARE – экстремальные морские явления.

Он работает следующим образом: каждые три часа специальная программа «скачивает» доступные метеопрогнозы и анализирует все известные источники метеорологической информации. Потом запускаются программы для расчета каждого вида экстремальных явлений и выдается прогноз на ближайшие 72 часа. Через каждые три часа прогноз корректируется, исходя из новых фактических данных.

Как считает заместитель председателя ЮНЦ РАН, доктор географических наук Сергей Бердников, система может предупреждать о таких опасных явлениях, как нагонные явления в Азовском море – прежде всего, в дельте Дона; цветение водорослей; штормовые явления, которые могут приводить к крушению судов; опасные ледовые явления. 

И она не столь дорога, не говоря уже о том, что она должна стать межрегиональной. Ведь Азовское море – это Ростовская область, Краснодарский край, а теперь уже и Крым. И достаточно двух-трех компьютеров стоимостью около 1 млн руб. каждый и группы хорошо обученных специалистов с достойной зарплатой. В ЮНЦ РАН планируют разработать и сайт, на который бесплатно для его посетителей будут размещаться прогнозы. 

Этот проект может окупить себя лет за десять, считают ученые. К этой работе возможен интерес страховых компаний: ведь можно рассчитать зоны затоплений, а это поможет при страховании имущества и, может быть, изменит кадастровую стоимость земли в этих зонах. В прошлом году обнаружено, что нагонные явления при обмелении Дона способствуют продвижению соленых вод до водозаборов Азова. Водоканал города к этому не готов. А люди должны знать, когда им запасаться пресной водой, не говоря уже об обычных предупреждениях вроде «уберите автомобили и домашний скот в безопасные места».



Вера Волошинова
ТЕГИСергей БердниковАзовское мореЮНЦ РАН
1782610

Комментарии (0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё

Дон Медиа

Информагентство don24.ruТелеканал «ДОН24»Радиостанция «ФМ-на Дону»Газета «Молот»Рекламное агентствоПресс-центрВакансииПродюсерский центр

Рубрики

ТехпроцессТестируемСитуацияОдин день сКак у другихВопреки всемуВопрос-ОтветМненияАфишаИнтервьюСвоими рукамиСобытиеОбзоры

Теги

ПерсоныСобытияМестаПродуктыКатегорииОрганизации

Мы в соцсетях

ВКонтактеОдноклассникиFacebookTwitterYouTubeRSS

Информация

Подписка на газетуЗакупкиРекламаКонтакты

© 2015 — 2016Региональный информационный холдинг «ДОН-МЕДИА»

Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26. (863) 201-79-00

Система Orphus

Разработано

«Рнд Софт»
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru
Получайте рассылку
Мы будем писать вам один раз в день и только о самом главном
Подтверждение подписки
Вы подписались на новости портала molotro.ru. Вам выслано письмо со ссылкой для подтверждения подписки.
Задать вопрос
Расскажите новость
Поделитесь с нами интересной информацией и наши редакторы свяжутся с вами
Оставьте свой номер телефона чтобы мы могли сказать вам спасибо