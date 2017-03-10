Как сообщили «Молоту» в Южном научном центре, в 2014 году ЮНЦ выиграл грант Минобрнауки по Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Средства были выделены на разработку компьютерной системы оперативного прогнозирования опасных природных явлений в бассейне Азовского моря. Проект уже завершен, сам программный комплекс назвали EX-MARE – экстремальные морские явления.



Он работает следующим образом: каждые три часа специальная программа «скачивает» доступные метеопрогнозы и анализирует все известные источники метеорологической информации. Потом запускаются программы для расчета каждого вида экстремальных явлений и выдается прогноз на ближайшие 72 часа. Через каждые три часа прогноз корректируется, исходя из новых фактических данных.



Как считает заместитель председателя ЮНЦ РАН, доктор географических наук Сергей Бердников, система может предупреждать о таких опасных явлениях, как нагонные явления в Азовском море – прежде всего, в дельте Дона; цветение водорослей; штормовые явления, которые могут приводить к крушению судов; опасные ледовые явления.

И она не столь дорога, не говоря уже о том, что она должна стать межрегиональной. Ведь Азовское море – это Ростовская область, Краснодарский край, а теперь уже и Крым. И достаточно двух-трех компьютеров стоимостью около 1 млн руб. каждый и группы хорошо обученных специалистов с достойной зарплатой. В ЮНЦ РАН планируют разработать и сайт, на который бесплатно для его посетителей будут размещаться прогнозы.

Этот проект может окупить себя лет за десять, считают ученые. К этой работе возможен интерес страховых компаний: ведь можно рассчитать зоны затоплений, а это поможет при страховании имущества и, может быть, изменит кадастровую стоимость земли в этих зонах. В прошлом году обнаружено, что нагонные явления при обмелении Дона способствуют продвижению соленых вод до водозаборов Азова. Водоканал города к этому не готов. А люди должны знать, когда им запасаться пресной водой, не говоря уже об обычных предупреждениях вроде «уберите автомобили и домашний скот в безопасные места».







