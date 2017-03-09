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Ситуация

Более 60 тысяч жителей Дона приняли участие в праздничных мероприятиях

В Ростовской области отпраздновали Международный женский день

09 марта, 11:121 просмотр
Зрители концерта на общегородском фестивале к 8 марта Фото: Владимир Савеленко

На Дону в праздничных мероприятиях, посвященных Международному женскому дню, приняли участие свыше 60 тысяч человек. В городах и районах Дона прошли праздничные концерты, торжественные приемы и другие мероприятия. 

Так, в донской столице сотрудники госавтоинспекции вручили автоледи более 500 букетов тюльпанов, а в парке им. М. Горького для горожан и гостей города были организованы интерактивные площадки, концерты, выставки, викторины и мастер-классы. Кроме того, в Ростове прошел фестиваль «Литературный микрофон». 

В Гуково состоялся конкурс «Мисс гуковчанка», а в Мартыновском районе - выставка-конкурс мастеров «Весенняя россыпь». Цветы из воздушных шаров вручали женщинам в Цимлянском районе, а в Неклиновском все желающие писали письма мамам и о мамах. 

По словам министра культуры Ростовской области Александра Резванова, 8 Марта – самый ответственный для мужчин день. «Лучше 8 Марта, ярче праздника нет ни в Ростовской области, ни в России в целом», - отметил донской министр культуры Александр Резванов.

Мария Саймон
ТЕГИАлександр Резвановпарк имени Максима ГорькогоПраздники в Ростовской области8 марта#хоРОшиеновости
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