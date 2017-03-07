На реконструкцию подстанции аэропорта «Платов» направят 422 млн рублей

Общая стоимость работ по реконструкции подстанции строящегося аэропорта «Платов» составит 422 млн рублей. Из федерального бюджета на эти цели выделят более 380 млн рублей. Свыше 42 млн рублей - собственные средства акционерного общества «МРСК Юга». Объект включен в программу подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин в ходе выездного совещания по вопросу электро- и газоснабжения нового аэропорта.

Также во время совещания был поднят вопрос электроснабжения нового аэропортового комплекса и прилегающего населенного пункта Грушевского. Как сообщает управление информационной политики правительства региона, отставаний от посуточного графика работ на объектах нет.