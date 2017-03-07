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Ситуация

На реконструкцию подстанции аэропорта «Платов» направят 422 млн рублей

Объект включен в программу подготовки к ЧМ-2018

07 марта, 19:453 просмотра
На реконструкцию подстанции направят 422 млн рублей. Фото: donland.ru

Общая стоимость работ по реконструкции подстанции строящегося аэропорта «Платов» составит 422 млн рублей. Из федерального бюджета на эти цели выделят более 380 млн рублей. Свыше 42 млн рублей - собственные средства акционерного общества «МРСК Юга». Объект включен в программу подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин в ходе выездного совещания по вопросу электро- и газоснабжения нового аэропорта. 

Также во время совещания был поднят вопрос электроснабжения нового аэропортового комплекса и прилегающего населенного пункта Грушевского. Как сообщает управление информационной политики правительства региона, отставаний от посуточного графика работ на объектах нет.

Мария Саймон
ТЕГИМРСК ЮгаАэропорт ПлатовВладимир Крупин
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