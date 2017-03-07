На празднование Дня Победы на Дону потратят 15 млн рублей

На подготовку и празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в бюджете Ростовской области предусмотрено почти 15 млн рублей. План основных мероприятий, которые проведут на Дону, утвердил губернатор Василий Голубев.

В числе запланированных памятных акций – «Бессмертный полк», автопробег «Память поколений», встреча «Наследники Героев». Закладка «Аллеи героев» состоится на территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты».

Накануне праздника и 9 Мая в области пройдут концерты, фестиваль «Гвоздики отечества», военно-спортивные игры, встречи ветеранов с молодым поколением. В День Победы в Ростове на театральной площади состоится военный парад.

Также в числе запланированных мероприятий – конкретная помощь поколению победителей: ветераны пройдут комплексное медицинское обследование, участникам войны, инвалидам и другим категориям граждан окажут финансовую поддержку в газификации жилья. Кроме того, специальные ремонтные бригады займутся ремонтом жилья ветеранов.