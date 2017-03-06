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Ситуация

Донские спасатели готовы организовать на дорогах области 64 пункта обогрева водителей

Их ждет чай, сухой паек и помощь в буксировке транспорта

26 января, 14:2416 просмотров
В снегопад на Дону открывают пункты обогрева Фото: tpsdave/pixabay.com

С начала года на трассах федерального значения, проходящих по территории Ростовской области, работали 16 передвижных пунктов обогрева и питания. Они принимали водителей в круглосуточном режиме.

Как рассказали «Молоту» в донском департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС, сейчас пункты обогрева на Дону не развернуты, так как в этом нет необходимости. Это происходит в снегопады, а также когда введен режим ЧС в сильные морозы.

«Вдоль федеральных трасс муниципальные образования совместно с нашим департаментом и ГУ МЧС могут организовать 64 пункта обогрева для 3000 человек, из них 22 мобильных и 42 стационарных, в школах и детских садах вблизи населенных пунктов. Например, на аксайском повороте в районе Грушевского спуска часто бывают заторы, поэтому здесь устанавливаются две-три палатки, где водителям предлагают горячий чай и сухой паек. Возможно организовать и подвоз горячей пищи из близлежащих населенных пунктов», – уточнил пресс-секретарь областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Владимир Наконечный.

Также водителям помогают в буксировке транспорта, для машин организованы тепловые пушки.

Елена Бондаренко
ТЕГИДепартамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области
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