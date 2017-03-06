В Таганроге будут построены три новые школы. Об этом сообщил начальник городского управления образования Валентин Бобнев на встрече информационной группы местной администрации с жителями города.

«В 2016 году будет выполнена проектно-сметная документация. А в следующем году году начнется строительство трех новых школ. Они будут располагаться в микрорайонах «Дубрава», «Софино» и «Андреевский» - рассказал начальник управления образования.

Школы будут находиться в новых, активно застраиваемых жилыми домами микрорайонах Таганрога. Каждая рассчитана на 1200 учеников. Таким образом, после ввода их в эксплуатацию, город получит дополнительно 3 600 учебных мест. Еще 900 мест планируется получить за счет создания пристроек к уже действующим школам.

По информации официального сайта таганрогской мэрии, в городе действуют 28 общеобразовательных школ, 3 общеобразовательных лицея и 2 гимназии. В них обучаются 23165 школьников и трудятся 1614 педагогов.



