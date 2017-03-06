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Ситуация

В Таганроге появятся три новые школы

Их построят в разных микрорайонах города

16 марта, 18:12541 просмотр
​Таганрог, школа № 10 Фото: Екатерина Егорова

В Таганроге будут построены три новые школы. Об этом сообщил начальник городского управления образования Валентин Бобнев на встрече информационной группы местной администрации с жителями города. 

«В 2016  году будет выполнена проектно-сметная документация. А  в следующем году году начнется строительство трех новых школ. Они будут располагаться  в микрорайонах «Дубрава», «Софино» и «Андреевский» - рассказал начальник управления образования. 

Школы будут находиться в новых, активно застраиваемых жилыми домами микрорайонах Таганрога. Каждая рассчитана  на 1200 учеников. Таким образом, после ввода их в эксплуатацию, город получит дополнительно 3 600 учебных мест. Еще 900 мест планируется получить за счет создания пристроек к уже действующим школам.

По информации официального сайта таганрогской мэрии,  в городе действуют 28 общеобразовательных школ, 3 общеобразовательных лицея и 2 гимназии. В них обучаются 23165 школьников и трудятся 1614 педагогов. 


Екатерина Егорова
ТЕГИОбразование в Ростовской областиТаганрог
42313219

Комментарии (1)

ВСЕ
Таганроженка
17.03.2016
НУ наконец то, в городе хоть одна приятная новость!
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