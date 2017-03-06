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Событие

Влади из «Касты» «благословил» создателей фильма «О.П.Г.»

Премьера долгожданной криминальной драмы состоялась в Ростове

01 мая, 14:481376 просмотров
Валерий Локтионов на премьере "О.П.Г." Фото: Станислав Перепелкин

Премьера фильма «О.П.Г.» в кинотеатре «Киномакс Плаза» собрала почти полный зал – криминальная драма, снятая непрофессиональными кинематографистами, нашла своих поклонников. Примечательно, что студии «Идиллия» пожелал удачи в творчестве известный ростовский рэпер Влади из группы «Каста».

Когда на площадке у кинотеатра прошли розыгрыши призов от организаторов показа, актера Валерия Локтионова, исполнившего главную роль в фильме, «заковали» в наручники танцовщицы, до этого развлекавшие зевак, и «увели» в зрительный зал. За ним последовали и гости премьеры. 

Среди прочих зрителей оценил картину ростовского режиссера Ильи Нагаева и писатель, автор детективов «Антикиллер» и «Оперативный псевдоним» Данил Корецкий, присутствовавший на показе. После фильма он рассказал корреспонденту «Молота», что для непрофи фильм снят удовлетворительно и, хотя есть некоторые недоработки, для дебюта картина оказалась очень неплохой. 

На пресс-конференции, больше напоминавшей дружескую беседу, прозвучал вопрос, который, часто волнует людей, когда в искусстве появляются талантливые непрофессионалы: «Не было страшно?»

– Страшно сидеть и ничего не делать. Невозможно стать профессионалом, если ты не пробуешь двигаться вперед. Есть множество примеров очень известных и талантливых киношников, певцов, танцоров и художников, которые таковыми стали, не отучившись в вузах по этому направлению. Ведь ты становишься художником, поэтом, режиссером не потому, что тебе дали диплом и сказали «можно», а потому, что это идет от души, – ответил оператор и исполнительный продюсер фильма «О.П.Г.» Иван Балыкин.

Без сомнения, журналисты не смогли миновать тему криминального прошлого донской столицы. Они поинтересовались у авторов фильма, не надоело ли им «мусолить» звание «Ростов-папа», от которого сейчас многие хотят избавиться. Киношники на это отшутились, что «в 90-е были маленькими и решили представить, как это было».

В целом премьера фильма состоялась успешно. Некоторые зрители рассыпались в хвалебных одах, кто-то одобрительно качал головами, были и те, кто честно критиковал. Ростовские киношники с радостью принимали любое мнение – пригодится при создании будущих проектов. 

Добавим, что фильм выйдет в прокат в июне, а тем временем ростовская студия «Идиллия» уже занялась новым проектом – комедийным сериалом, съемки пилотной серии которого начнутся уже завтра.

Владимир Савеленко
ТЕГИИван Балыкин Вячеслав ЗгурскийДанил КорецкийКинотеатрыкиносъемкипремьерыВалерий ЛоктионовИлья Нагаев
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Комментарии (6)

ПопулярныеНовые
Ростовчанин
04.05.2016
Все было замечательно, но потом начался фильм...
{{d.likes}}{{d.dislikes}}
{{(!answer)?'Ответить':'Скрыть'}}
Зритель
04.05.2016
Фильм с кучей недоработок, чувствуется, что не профессионалы.... Не знаю уж. как удалось им затащить Корецкого и заставить Влади записать видео "напутствия". наверное, личные знакомства оргов помогли. Но все равно радует, что хотя бы вообще шевелятся.
{{d.likes}}{{d.dislikes}}
{{(!answer)?'Ответить':'Скрыть'}}
Сергей
06.05.2016
Просто не о чём..сидел было стыдно за фильм,как будто сам снимался..
{{d.likes}}{{d.dislikes}}
{{(!answer)?'Ответить':'Скрыть'}}
Даня
04.05.2016
А я не понял, где-то в сети есть уже фильм? Там одна девушка на весь зал сказала - типа фильм неинтеерсный, не стоит смотреть. Или из съемочной группы или СМИ, в первых рядах сидела. Не понятно, что за премьера, если ее уже видели? А если это кто-то из "своих", что тогда свое же об**рать????
{{d.likes}}{{d.dislikes}}
{{(!answer)?'Ответить':'Скрыть'}}
ВСЕ
Сергей
06.05.2016
Просто не о чём..сидел было стыдно за фильм,как будто сам снимался..
{{d.likes}}{{d.dislikes}}
{{(!answer)?'Ответить':'Скрыть'}}
Зритель
04.05.2016
Фильм с кучей недоработок, чувствуется, что не профессионалы.... Не знаю уж. как удалось им затащить Корецкого и заставить Влади записать видео "напутствия". наверное, личные знакомства оргов помогли. Но все равно радует, что хотя бы вообще шевелятся.
{{d.likes}}{{d.dislikes}}
{{(!answer)?'Ответить':'Скрыть'}}
Даня
04.05.2016
А я не понял, где-то в сети есть уже фильм? Там одна девушка на весь зал сказала - типа фильм неинтеерсный, не стоит смотреть. Или из съемочной группы или СМИ, в первых рядах сидела. Не понятно, что за премьера, если ее уже видели? А если это кто-то из "своих", что тогда свое же об**рать????
{{d.likes}}{{d.dislikes}}
{{(!answer)?'Ответить':'Скрыть'}}
Ростовчанин
04.05.2016
Все было замечательно, но потом начался фильм...
{{d.likes}}{{d.dislikes}}
{{(!answer)?'Ответить':'Скрыть'}}
Артур К.
01.05.2016
Я там был, сначала напряжение такое чувствовалось, наверное нервничали парни, дебют все-таки. а потом ниче так) разговорил их и ведущий, и журналисты. Сам фильм норм получился...были какие-то косяки, но сам факт! что наши РОСТОВСКИЕ ПАРНИ сделали, получили прокатное, это уже КРУТО. респект
{{d.likes}}{{d.dislikes}}
{{(!answer)?'Ответить':'Скрыть'}}
СЕРЁГА
01.05.2016
Лучше бы про любовь снимали, а криминала и на НТВ хватает.
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