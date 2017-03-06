Премьера фильма «О.П.Г.» в кинотеатре «Киномакс Плаза» собрала почти полный зал – криминальная драма, снятая непрофессиональными кинематографистами, нашла своих поклонников. Примечательно, что студии «Идиллия» пожелал удачи в творчестве известный ростовский рэпер Влади из группы «Каста».

Когда на площадке у кинотеатра прошли розыгрыши призов от организаторов показа, актера Валерия Локтионова, исполнившего главную роль в фильме, «заковали» в наручники танцовщицы, до этого развлекавшие зевак, и «увели» в зрительный зал. За ним последовали и гости премьеры.

Среди прочих зрителей оценил картину ростовского режиссера Ильи Нагаева и писатель, автор детективов «Антикиллер» и «Оперативный псевдоним» Данил Корецкий, присутствовавший на показе. После фильма он рассказал корреспонденту «Молота», что для непрофи фильм снят удовлетворительно и, хотя есть некоторые недоработки, для дебюта картина оказалась очень неплохой.

На пресс-конференции, больше напоминавшей дружескую беседу, прозвучал вопрос, который, часто волнует людей, когда в искусстве появляются талантливые непрофессионалы: «Не было страшно?»

– Страшно сидеть и ничего не делать. Невозможно стать профессионалом, если ты не пробуешь двигаться вперед. Есть множество примеров очень известных и талантливых киношников, певцов, танцоров и художников, которые таковыми стали, не отучившись в вузах по этому направлению. Ведь ты становишься художником, поэтом, режиссером не потому, что тебе дали диплом и сказали «можно», а потому, что это идет от души, – ответил оператор и исполнительный продюсер фильма «О.П.Г.» Иван Балыкин.

Без сомнения, журналисты не смогли миновать тему криминального прошлого донской столицы. Они поинтересовались у авторов фильма, не надоело ли им «мусолить» звание «Ростов-папа», от которого сейчас многие хотят избавиться. Киношники на это отшутились, что «в 90-е были маленькими и решили представить, как это было».

В целом премьера фильма состоялась успешно. Некоторые зрители рассыпались в хвалебных одах, кто-то одобрительно качал головами, были и те, кто честно критиковал. Ростовские киношники с радостью принимали любое мнение – пригодится при создании будущих проектов.

Добавим, что фильм выйдет в прокат в июне, а тем временем ростовская студия «Идиллия» уже занялась новым проектом – комедийным сериалом, съемки пилотной серии которого начнутся уже завтра.



