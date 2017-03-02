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Событие

Форум «Молодая волна» собрал больше тысячи донских школьников

Четвертый фестиваль на берегу Азовского моря стал самым крупным

11 мая, 15:3893 просмотра
Форум "Молодая волна" Фото: vk.com/youngwave2016

Как сообщили организаторы, в этом году на форум, носящий полное название «Молодая волна. Путь к успеху!», заявок пришло в два раза больше, чем в прошлом. Конкурс на некоторые смены в лагере «Спутник» достиг шести человек на место. Из них отобрали более 1000 школьников, отличившихся в учебе, спорте и искусстве.

Форум включил в себя как развлекательные, так и образовательные программы по шести основным направлениям: «Молодежное самоуправление», «Спорт», «Культурный бум», «Патриоты России», «Медиа», а также «Бизнес молодость». Для детей проведут лекции и встречи с выдающимися людьми. Не обойдется форум без тематических викторин и конкурсов.

Школьники пробудут в лагере «Спутник» на берегу Азовского моря четыре дня. Завершится форум 14 мая.

Владимир Савеленко
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