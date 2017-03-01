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Событие

В Ростове 8 марта пройдет первый женский автопробег

Участницам предлагают проехаться по центру города в бигуди

01 марта, 12:5015 просмотров
Евгений Добрянская, главный редактор «СТС-медиа» Фото: «СТС-медиа»

Телеканал «Домашний» приглашает ростовских автоледи на первый женский автопробег, который будет посвящен Международному женскому дню. Сбор участниц  – 8 марта в 11.00 на площади Гагарина. 

Организаторы мероприятия сообщают, что автоколонна будет украшена шарами и флагами, от ДГТУ она проедет по центру Ростова и вернется к месту сбора. Сопровождать коллону будут машины ГИБДД. 

– Этим пробегом мы хотим доказать, что женщины за рулем, вопреки устоявшемся стереотипам, – самые аккуратные и вежливые водители, соблюдающие правила дорожного движения, – рассказала главный редактор ростовского представительства телеканала  Евгения Добрянская. – Хорошие девочки рулят!

Абсолютно все участницы получат призы, а те, кто решится проехать зха рулем в бигуди, достанутся дополнительные презенты.

Регистрация участниц проводится в официальной группе телеканала «Домашний Ростов-на-Дону» и по тел. 263-32-33​.

Яна Любаева
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